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漲電價又氣溫高！涼感商品熱賣又美型 毛小孩也能用

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
「涼感耐磨耐抓寵物墊」舒適窩型提供完整包覆感，坐墊可拆清洗更方便。圖／HOLA提供
「涼感耐磨耐抓寵物墊」舒適窩型提供完整包覆感，坐墊可拆清洗更方便。圖／HOLA提供

台灣4月電價全面調漲，加上氣候變遷讓氣溫屢創新高，也帶動涼感商品的熱賣，HOLA和樂家居推出的獨家SNOW TOUCH冰紗系列，根據實驗，可以有感降低溫度，今年推出療癒奶昔白，走美感路線，也再度推出耐磨耐抓的布料，讓家中毛小孩也能用。即日起至6月12日，憑APP會員結帳，單筆消費滿599元送SNOW TOUCH Q涼午睡枕。

HOLA針對台灣氣候研發的SNOW TOUCH冰紗系列，採用天然玉石紗線製成，有著超過越Q-max標準值1.55倍的物理性涼感，還能夠水洗，喊出「減6度」的涼感體驗，整體布料柔滑，能夠降低黏膩不適感，且為滿足美學需求，新推出的奶昔白色系，帶著莫蘭迪色，讓居家風格更為舒適。

整體品項更為多元，包括室內拖鞋、記憶頸枕、和室椅到寵物坐墊等，今年也推出涼感抗菌兒童蓋毯，不易起毬且有抗菌處理，讓孩童使用也更安心。

毛小孩也需要降溫，推出的SNOW TOUCH耐磨耐抓系列，表面耐磨超過35,000轉、抗勾紗1,000轉、抗起毛球達4.5級，適合毛小孩用的涼感耐磨耐抓寵物墊，有著完美包覆感，讓毛小孩舒適窩著，涼感耐磨耐抓室內地毯有著1公分記憶棉填充，有著最佳舒適感，毛小孩一用就開心。

HOLA還特別打造SNOW TOUCH涼癒雪屋，5月25～26日在ATT 4 FUN松智路入口前廣場，6月15～16日在中和環球購物中心中山路入口前廣場登場，邀請大家來體驗涼感魅力。

HOLA和樂家居獨家SNOW TOUCH冰紗系列以領先市場的「一觸減6度」深獲消費者喜愛。圖／HOLA提供
HOLA和樂家居獨家SNOW TOUCH冰紗系列以領先市場的「一觸減6度」深獲消費者喜愛。圖／HOLA提供
今年SNOW TOUCH更推出「療癒奶昔白」色系，帶有灰調柔美的莫蘭迪色。圖／HOLA提供
今年SNOW TOUCH更推出「療癒奶昔白」色系，帶有灰調柔美的莫蘭迪色。圖／HOLA提供
HOLA於雙北街頭精心打造涼爽雪屋，將SNOW TOUCH家居情境搬上街頭。圖／HOLA提供
HOLA於雙北街頭精心打造涼爽雪屋，將SNOW TOUCH家居情境搬上街頭。圖／HOLA提供
SNOW TOUCH「北極熊/企鵝涼感造型抱枕」更是推出即熱銷的明星商品。圖／HOLA提供
SNOW TOUCH「北極熊/企鵝涼感造型抱枕」更是推出即熱銷的明星商品。圖／HOLA提供

寵物 毛小孩 氣候變遷

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