漲電價又氣溫高！涼感商品熱賣又美型 毛小孩也能用

台灣4月電價全面調漲，加上氣候變遷讓氣溫屢創新高，也帶動涼感商品的熱賣，HOLA和樂家居推出的獨家SNOW TOUCH冰紗系列，根據實驗，可以有感降低溫度，今年推出療癒奶昔白，走美感路線，也再度推出耐磨耐抓的布料，讓家中毛小孩也能用。即日起至6月12日，憑APP會員結帳，單筆消費滿599元送SNOW TOUCH Q涼午睡枕。

HOLA針對台灣氣候研發的SNOW TOUCH冰紗系列，採用天然玉石紗線製成，有著超過越Q-max標準值1.55倍的物理性涼感，還能夠水洗，喊出「減6度」的涼感體驗，整體布料柔滑，能夠降低黏膩不適感，且為滿足美學需求，新推出的奶昔白色系，帶著莫蘭迪色，讓居家風格更為舒適。

整體品項更為多元，包括室內拖鞋、記憶頸枕、和室椅到寵物坐墊等，今年也推出涼感抗菌兒童蓋毯，不易起毬且有抗菌處理，讓孩童使用也更安心。

毛小孩也需要降溫，推出的SNOW TOUCH耐磨耐抓系列，表面耐磨超過35,000轉、抗勾紗1,000轉、抗起毛球達4.5級，適合毛小孩用的涼感耐磨耐抓寵物墊，有著完美包覆感，讓毛小孩舒適窩著，涼感耐磨耐抓室內地毯有著1公分記憶棉填充，有著最佳舒適感，毛小孩一用就開心。