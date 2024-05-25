爆款片單在這裡！網推2024必追「古裝陸劇」全員顏值在線



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「古裝陸劇」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的古裝陸劇排行。

古裝劇一直深受廣大影迷喜愛，不論是《後宮甄嬛傳》中緊張刺激的宮鬥，還是《步步驚心》裡四爺與若曦的虐心愛戀，都令不少粉絲回味無窮。而2024年有哪些古裝陸劇獲得影迷關注呢？快來看那些讓網友熬夜也要追完的古裝陸劇吧！

《與鳳行》趙麗穎、林更新共譜戀曲 《花間令》鄭合惠子細膩演技獲盛讚

▲ 網友熱議TOP8古裝陸劇 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「古裝陸劇」的相關話題討論，可以發現《與鳳行》最受到網友熱議。該劇改編自九鷺非香所寫的網路小說《本王在此》，並由趙麗穎、林更新領銜主演，故事描述碧蒼王沈璃因逃婚受傷而墜落人間，巧遇體驗下凡生活的上古神行止，並肩展開一段三界縱橫的愛情故事。

不少網友感嘆道「以後仙俠劇就按著這個模式來，演員美的美、帥的帥，顏狗天堂」、「導演、監製、編劇很懂觀眾也很體恤觀眾，知道觀眾看得意猶未盡」，可見民眾對與鳳行的喜愛，但也有粉絲認為前期劇情的節奏偏慢「目前看到第8集，步調真的有慢到」、「很平淡，好像要說戲，卻又如梗在喉嚨」等。

而由鞠婧禕、劉學義所主演《花間令》勢頭也不容小覷，故事主要講述楊采薇、潘樾兩人攜手屢破奇案的故事，而「換臉」的反轉劇情，更在開播後獲得不少討論，尤其是演員鄭合惠子細膩的神態、眼神演活了換臉前善良而堅韌的楊采薇，獲得網友盛讚，如「不得不說她的采薇真的很戳我，臉上那麼大的一個疤，卻不曾有遮遮掩掩，自卑自棄的表情，真的堅韌又漂亮」、「鄭合惠子這齣真的巔峰了！好喜歡她」。

對比之下，出演換臉後楊采薇的鞠婧禕則掀起正反兩派的議論，有人認為「看不出來喜怒哀樂的差別，其他主演或劇情張力不足，很難啃」、「一個角色本來就會被比較，何況這次還直接在同一部劇」，但也有網友幫忙緩頰，表示鞠婧禕顏值在線，只要多加磨練一定能獲得大成就。

此外，結合了懸疑、推理與歷史元素的漫改劇《大理寺少卿遊》也令人耳目一新，由丁禹兮、周奇、任敏等人主演，講述大理寺新少卿李餅上任後，如何帶領眾人揭開重重迷霧找尋真相、堅守內心正義。有趣的是，除了劇情幽默詼諧外，主角（李餅）居然能「變身萌貓」！眾多網友提到此劇的「喵喵隊大變身」劇情，紛紛打趣表示「伸出爪爪那一幕我真的可以看10次」、「白絨絨的貓拳好可愛」等。

你喜歡的古裝陸劇上榜了嗎？看完上述網友的討論，不妨也與其他人分享你的追劇清單，和他們一同討論那些未上榜的「明珠之憾」，利用休閒時光一次看個過癮吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「古裝陸劇」相關討論則數。

觀測期間：2024/01/25~2024/04/25，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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