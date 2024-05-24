這7字任一同音、送生日金！福容A8消費滿888抽沖繩機票

快來對姓名，只要音同「福」「容」「也」「發」「慶」「生」「日」，生日正好分別為6月16日及18日，前往福容桃園機捷A8店，飯店當場贈88元生日禮金券、享折扣回饋。此外，消費滿888載抽沖繩來回機票、萬元住宿券等大獎。

福容大飯店桃園機捷A8店歡慶8歲生日，6月1日至6月30日舉辦8周年慶促銷活動，消費滿額可抽沖繩雙人來回機票。6月16日至18日期間，若來店消費且名字有活動同音字者，還加碼贈送生日禮金券。

8周年慶另一亮點，因應福容大飯店認養「芙蓉」無尾熊，特別包裝推出無尾熊主題的暑假親子遊專案外，福容桃園機捷A8店的A8微笑小熊伴手禮，也換上8周年慶限定版無尾熊造型，於6月與民眾首次見面，6月至8月底，購買「擁抱芙蓉歡樂遊」親子遊專案入住福容，就可將8周年慶限定版A8微笑小熊一起帶回家。專案還加贈福容獨家無尾熊週邊商品如環保袋、拼圖、紀念款海灘鞋等，及周邊景點「王子創意文具國觀光工廠」門票(含DIY體驗)。

6月還有多項限定特賣，麗會所針對60分鐘/90分鐘SPA芳療課程7折優惠、再加贈黃金美人湯三溫暖，一次可省兩千多元；另外，田園咖啡廳6月平日周一至周四晚餐時段，凡兩人同行、第二人只要618元(每人原價1,080元)；6月無論平假日來ABar享用美式咖啡，也可享每杯88元周年慶特惠價；位在飯店三樓的精緻粵菜餐廳，福粵樓，原價1,380元的個人套餐，周年慶期間回饋價每套1,080元。

相關資訊可查福容桃園機捷A8店官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/a8/。