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限時5天！萊爾富歡慶「會員7週年」祭4大主題活動優惠

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
搶攻會員經濟，萊爾富歡慶「會員7週年」祭出4大主題活動優惠。圖／萊爾富提供
搶攻會員經濟，萊爾富歡慶「會員7週年」祭出4大主題活動優惠。圖／萊爾富提供

萊爾富Hi-Life VIP APP自2017年2月推出至今，會員人數已突破660萬大關，會員的平均客單價表現較一般顧客高出4成，萊爾富也看好會員經濟，從積極提升會員人數，逐步朝向創造會員價值努力，同時更透過會員分級制度，量身打造不同的尊榮級消費情境。萊爾富歡慶「會員7週年」，即日起至5月28日祭出4大主題活動優惠圈客，包含萊抽獎、萊填答、萊玩遊戲、異業活動等。

即日起至5月28日萊爾富歡慶「會員7週年」，祭出「萊抽獎」活動，於萊爾富門市購買指定貨架商品滿2件，包含選購指定的冷藏飲料、優格、果凍、布丁、冰品，即可享「轉轉樂一夏」螢幕轉盤遊戲優惠一次，隨機折扣包含任2件0元、59折、69折、73折、79折、83折、89折等優惠，結帳時報會員資格，還可加碼抽價值18,000元的香港迪士尼旅遊雙人套票兌換憑證，共將抽出2名。

即日起至5月28日於萊爾富門市指定消費滿百元，將隨機出一張小白單，內容包含1元、7元、77元的隨機購物金優惠，可於下筆消費時在指定日前使用。萊爾富也禮遇下載並註冊成為Hi-Life VIP APP的會員，推出於萊爾富門市消費滿百元、結帳時報會員，再加碼抽獎，獎項包括頭獎Rimowa行李箱CLASSICCabinS 20吋（抽4名）、二獎LG InstaView™敲敲看門中門冰箱653L（抽1名）、三獎iPhone 15 128GB（抽2名）、四獎臺灣銀行幻彩條塊10公克（抽2名）、五獎Panasonic 6人份桌上型洗碗機（抽1名）、六獎Bruno多功能電烤盤全配組（抽3名）、七獎PHILIPS渦輪氣旋健康氣炸鍋（抽1名），以及特別獎Sony可攜式無線藍牙揚聲器（抽9名）、王品集團商品卡500元（抽10名），單筆交易金額不進行累計抽獎資格，例如單筆消費700元，仍以一次抽獎資格計算。

萊爾富歡慶「會員7週年」也推出「萊填答」活動，即日起至5月28日會員於Hi-Life VIP APP進入會員中心，於會員資料填寫完整生日、性別、信箱會員資訊，就可獲得萊爾富免費提供的好禮4選1，像是兌換超商熱銷的茶葉蛋、指定衛生紙或指定礦泉水，每名會員手機門號限一次機會。

為讓會員集點、兌點更有感，萊爾富歡慶「會員7週年」更祭出「萊玩遊戲」活動，即日起至5月28日萊爾富會員可登入Hi-Life VIP APP內的「萊玩遊戲」，參與每人每日可免費遊玩一次的「會員7週年盛典．限量抽」轉盤遊戲，遊戲獎項有700,000 Hi點、70,000 Hi點、7,000 Hi點、700 Hi點、70 Hi點、7 Hi點，通通有獎。

此外，即日起至5月28日於Hi-Life VIP APP內的整買零取「萊票券」專區，主打「漢堡王品牌月」限量活動，祭出爆殺的異業優惠票券商品，像是多款下殺3.9折優惠的漢堡王BK 10塊雞塊+辣薯球組合價65元、漢堡王BK辣薯球（M）5件組合價115元、漢堡王BK雙起司牛肉堡5件組合價175元、漢堡王BK 10塊雞塊5件組合價215元，每款商品均限購10組，售完為止。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP公告為準。

萊爾富歡慶「會員7週年」，即日起至5月28日祭出「轉轉樂一夏」活動，購買指定商品任2件，有機會獲得最低「任2件0元」，會員再加碼抽香港迪士尼雙人套票。圖／萊爾富提供
萊爾富歡慶「會員7週年」，即日起至5月28日祭出「轉轉樂一夏」活動，購買指定商品任2件，有機會獲得最低「任2件0元」，會員再加碼抽香港迪士尼雙人套票。圖／萊爾富提供
萊爾富歡慶「會員7週年」，即日起至5月28日於門市指定消費滿百元，最高送77元購物金，APP會員再加碼抽價值萬元商品。圖／萊爾富提供
萊爾富歡慶「會員7週年」，即日起至5月28日於門市指定消費滿百元，最高送77元購物金，APP會員再加碼抽價值萬元商品。圖／萊爾富提供
萊爾富歡慶「會員7週年」，即日起至5月28日於Hi-Life VIP APP內的整買零取「萊票券」專區推出限量爆殺異業優惠票券。圖／萊爾富提供
萊爾富歡慶「會員7週年」，即日起至5月28日於Hi-Life VIP APP內的整買零取「萊票券」專區推出限量爆殺異業優惠票券。圖／萊爾富提供
萊爾富歡慶「會員7週年」，即日起至5月28日於Hi-Life VIP APP祭出「萊玩遊戲」，會員每日可免費遊玩一次，每日最高有機會獲得700,000 Hi點。圖／萊爾富提供
萊爾富歡慶「會員7週年」，即日起至5月28日於Hi-Life VIP APP祭出「萊玩遊戲」，會員每日可免費遊玩一次，每日最高有機會獲得700,000 Hi點。圖／萊爾富提供
萊爾富歡慶「會員7週年」，即日起至5月28日於Hi-Life VIP APP完成指定會員資料，享免費指定好禮4選1。圖／萊爾富提供
萊爾富歡慶「會員7週年」，即日起至5月28日於Hi-Life VIP APP完成指定會員資料，享免費指定好禮4選1。圖／萊爾富提供

漢堡王 香港迪士尼

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