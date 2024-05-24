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momo購物網「芒果季」開跑！「夏雪芒果、芒果mini冰棒」快搶吃　5月底前芒果美食45折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
夏季限定芒果商機來襲，momo購物網全站芒果及周邊美食商品數飆升逾1,000品，近兩週芒果美食銷售年增雙位數。圖／momo購物網提供
夏季限定芒果商機來襲，momo購物網全站芒果及周邊美食商品數飆升逾1,000品，近兩週芒果美食銷售年增雙位數。圖／momo購物網提供

夏季限定芒果商機炫風來襲，momo購物網分享，芒果為大眾最愛的夏季水果之一，5月至今站內芒果及周邊美食商品數已飆升逾1,000品，近兩週銷售亦繳出年增雙位數成長的表現，其中曾創下單日熱銷破千盒的「愛文芒果」、被譽為芒果界LV的「夏雪芒果」，以及帶有特殊龍眼香氣的「黑香芒果」為今夏備受青睞的「黃綠紅」焦點。芒果口味冰淇淋、冰棒、古早味芒果青冰、飲品等也紛紛亮相，一舉攻佔芒果控的味蕾。為讓消費者大啖盛夏酸甜好滋味，momo購物網即日起至5月31日祭出芒果美食下殺45折起優惠，消費滿額還可登記限量享3% mo幣及登記抽樂米穀場日本米。

5月進入芒果生產旺季，關鍵字搜尋量飆升近6萬筆。主打新鮮採摘、產地直送的「芒果」最受消費者青睞，長年熱銷推薦屏東枋山盛產的「愛文芒果」皮薄肉細、美味多汁；素有粉紅甜心之稱的「玉文芒果」，兼具金煌碩大果粒與愛文濃郁香氣。特殊且產量稀少的品種也是吸引消費者下單的關鍵，像是近兩年爆品、被譽為芒果界LV的「夏雪芒果」，巧妙融合土芒果的香氣、愛文的細緻口感與金煌的香甜風味，吃起來口感綿滑；帶有特殊龍眼香氣的「黑香芒果」也是芒果控指定嘗鮮的夯品。

炎炎夏日是大啖冰品的季節，清爽系芒果風味冰品是盛夏消暑必備聖品，選用新鮮芒果製作、天然無負擔的冰品是本季熱賣的一大亮點，像是原味零添加的「我在枋山種芒果－愛文芒果冰棒」、含果率高達80%的「初品果－屏東枋山愛文芒果冰淇淋」、純正手作堅持的「春一枝－mini冰棒愛文芒果」，以及古早味的「老爸ㄟ廚房－屏東小農手作情人芒果青冰」；而進口的「Mingo泰國明果冰淇淋－芒果騷莎」，嚴選泰國優質芒果及紐澳天然乳脂，也讓人愛不釋手。

除了芒果冰品，芒果季也帶動許多超人氣芒果飲品掀起一波關注，如繽紛熱帶水果風味的「Monster Energy魔爪－芒果狂歡能量碳酸飲料」，少糖無負擔，帶有輕微氣泡，更加清爽；鳳梨芒果風味的「AQUAGEN海洋深層氣泡飲」，台灣愛文芒果結合台灣土鳳梨汁，酸甜可口；「TEEKANNE恬康樂－冷泡茶鳳梨芒果」簡單冷泡即可飲用。此外，適合日常解饞、減糖無負擔的「芒果乾」也是相當受消費者歡迎的熱門品項，像是口感軟Q有嚼勁的「春哥好物－低糖愛文芒果乾」，單日即售出5,000組。

為搶攻夏日芒果商機，momo購物網「去廚你的餓」即日起至5月31日登場，除限量6折美食神券現領現折大放送，活動期間累計消費滿2,000元即登記送3% mo幣（限量2,000名，回饋上限100元）、滿2,500元再加碼抽樂米穀場日本米（限量400名）。

●附註：詳細優惠活動內容與商品售價以網頁公告為準。

甜露露－枋山愛文芒果（10斤／箱），momo購物網限時活動價799元。圖／momo購物網提供
甜露露－枋山愛文芒果（10斤／箱），momo購物網限時活動價799元。圖／momo購物網提供
AQUAGEN海洋深層氣泡飲／氣泡水9入派對箱（蔓越莓葡萄／鳳梨芒果風味／香蘋風味／經典原味)，momo購物網限時活動價539元。圖／momo購物網提供
AQUAGEN海洋深層氣泡飲／氣泡水9入派對箱（蔓越莓葡萄／鳳梨芒果風味／香蘋風味／經典原味)，momo購物網限時活動價539元。圖／momo購物網提供
老爸ㄟ廚房－屏東小農手作情人芒果青冰6包組，momo購物網限時活動價599元。圖／momo購物網提供
老爸ㄟ廚房－屏東小農手作情人芒果青冰6包組，momo購物網限時活動價599元。圖／momo購物網提供
初品果－台東夏雪芒果禮盒（4斤／盒），momo購物網限時活動價799元。圖／momo購物網提供
初品果－台東夏雪芒果禮盒（4斤／盒），momo購物網限時活動價799元。圖／momo購物網提供
初品果－屏東枋山愛文芒果冰淇淋12入，momo購物網限時活動價799元。圖／momo購物網提供
初品果－屏東枋山愛文芒果冰淇淋12入，momo購物網限時活動價799元。圖／momo購物網提供
春一枝－mini冰棒24入組（百香果／椪柑／海鹽西瓜／愛文芒果），momo購物網限時活動價799元。圖／momo購物網提供
春一枝－mini冰棒24入組（百香果／椪柑／海鹽西瓜／愛文芒果），momo購物網限時活動價799元。圖／momo購物網提供
春哥好物－低糖愛文芒果乾，momo購物網即日起至5月31日限時活動價745元。圖／momo購物網提供
春哥好物－低糖愛文芒果乾，momo購物網即日起至5月31日限時活動價745元。圖／momo購物網提供
Monster Energy魔爪－芒果狂歡能量碳酸飲料，momo購物網限時活動價999元。圖／momo購物網提供
Monster Energy魔爪－芒果狂歡能量碳酸飲料，momo購物網限時活動價999元。圖／momo購物網提供
Mingo泰國明果冰淇淋－迷你冰淇淋芒果騷莎24盒，momo購物網限時活動價949元。圖／momo購物網提供
Mingo泰國明果冰淇淋－迷你冰淇淋芒果騷莎24盒，momo購物網限時活動價949元。圖／momo購物網提供
TEEKANNE恬康樂－冷泡茶鳳梨芒果3盒，momo購物網限時活動價480元。圖／momo購物網提供
TEEKANNE恬康樂－冷泡茶鳳梨芒果3盒，momo購物網限時活動價480元。圖／momo購物網提供
初品果－台南玉文芒果（10斤／箱），momo購物網限時活動價799元。圖／momo購物網提供
初品果－台南玉文芒果（10斤／箱），momo購物網限時活動價799元。圖／momo購物網提供
我在枋山種芒果－愛文芒果冰棒（8～12支／包），momo購物網限時活動價499元。圖／momo購物網提供
我在枋山種芒果－愛文芒果冰棒（8～12支／包），momo購物網限時活動價499元。圖／momo購物網提供
WANG蔬果－台灣帝王級大顆黑香芒果（10斤／箱），momo購物網限時活動價799元。圖／momo購物網提供
WANG蔬果－台灣帝王級大顆黑香芒果（10斤／箱），momo購物網限時活動價799元。圖／momo購物網提供

消費者 芒果 購物網

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