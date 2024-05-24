快訊

為何iOS 17.5出現「已刪除的照片」？蘋果澄清2大動作沒做好：還是會出現

太神了！媽媽睡覺吹定頻冷氣 電費帳單竟「應繳0元」網看傻

合點、錢都菜盤都見活蛞蝓！鹽醋、小蘇打粉洗蔬菜才乾淨？譚敦慈破迷思「用這個才正確」

首間「Popeyes」搶先開箱！爽脆炸雞、雞腿堡必吃

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
秘製私房比司吉。記者陳睿中/攝影
秘製私房比司吉。記者陳睿中/攝影

來自美國的連鎖炸雞「Popeyes」，即將於5月30日於台北火車站商圈開設全台首間門市，店內將提供「極磅爽脆炸雞」、「勁厚布里歐雞腿堡」等明星餐點。記者也搶先直擊開箱現場，帶來最新的資訊。

成立於1972年的「POPEYES」為全球知名的連鎖速食餐廳，提供炸雞、薯條、沙拉等品項，在全球30多個國家和地區，開設超過3,900家餐廳。全台首間門市位於台北火車站商圈，全店採品牌的暖橘色為視覺主軸，並且提供約40席的用餐座位。

餐點部分，Popeyes關鍵的靈魂重點，就是標榜以國產雞肉經肯瓊香料醃製12小時，再依照食材採不同的裹粉工法處理，帶來不同的脆度與口感，最後再以「牛油」酥炸上桌，藉此提升整體的香氣。其中「勁厚布里歐雞腿堡」以雞腿排為主角，搭配醃漬大黃瓜與布里歐麵包，帶來大大的滿足感。「極磅爽脆炸雞」將醃漬雞肉上漿後再手工裹粉20次，帶來外皮鬆脆的口感，共有原味、辣味、韓式等選擇。

另款「鬆脆小鮮肉雞塊」則取去骨雞肉，經上裹粉、上漿、裹粉的多重步驟，帶來與爽脆炸雞不同的鬆脆感，還可搭配鹹中帶著酸甜的BBQ沾醬品嚐，各有不同特色。除此之外，店內還有爽脆香香啃骨雞、肯瓊裹漿脆脆薯條、私房秘製比司吉等餐點。飲品除了傳統的汽水類之外，也有清香馥郁四季春等手搖飲品。

業者透露，隨著開幕日期將近，也會陸續公布完整菜單與品項價格等細節。針對開幕，5月30日至6月1日，每日前50名消費贈「炸雞1塊」；每日前20名消費加送「Popeyes限量手機夾片掛繩組」。活動期間點個人或多人套餐，並加入官方LINE帳號，於開幕首3日分別送上「私房秘製比司吉、肯瓊裹漿脆脆薯條、清香馥郁四季春」，每日限量500份。

店內採品牌暖橘色，並提供40餘席的用餐座位。記者陳睿中/攝影
店內採品牌暖橘色，並提供40餘席的用餐座位。記者陳睿中/攝影
勁厚布里歐雞腿堡。記者陳睿中/攝影
勁厚布里歐雞腿堡。記者陳睿中/攝影
Popeyes正式來台，提供多款明星招牌商品。。記者陳睿中/攝影
Popeyes正式來台，提供多款明星招牌商品。。記者陳睿中/攝影
肯瓊裹漿脆脆薯條。記者陳睿中/攝影
肯瓊裹漿脆脆薯條。記者陳睿中/攝影
極磅爽脆炸雞。記者陳睿中/攝影
極磅爽脆炸雞。記者陳睿中/攝影
鬆脆小鮮肉雞塊。記者陳睿中/攝影
鬆脆小鮮肉雞塊。記者陳睿中/攝影
勁厚布里歐雞腿堡。記者陳睿中/攝影
勁厚布里歐雞腿堡。記者陳睿中/攝影
Popeyes首間台灣門市，預計在5月30日開幕。。記者陳睿中/攝影
Popeyes首間台灣門市，預計在5月30日開幕。。記者陳睿中/攝影
店內同步提供多款手搖飲品，增添在地元素。記者陳睿中/攝影
店內同步提供多款手搖飲品，增添在地元素。記者陳睿中/攝影

火車站 薯條 雞腿

延伸閱讀

想減重卻沒時間常買菜？5種方便的冷凍食品幫你達標

「520網路情人節」優惠大集合！ 超商咖啡組合520元、手搖飲外送買1送1、對中「520」Buffet好禮3選1

拿坡里炸雞25元！連續22天「8塊酷滋桶買1送1」現省401 肯德基推報稅小確幸「A+B區89元」

終於確定了！最強炸雞「Popeyes」台灣首店這日開幕 加碼「開幕3日優惠」炸雞比司吉、潮禮大方送

相關新聞

首間「Popeyes」搶先開箱！爽脆炸雞、雞腿堡必吃

來自美國的連鎖炸雞「Popeyes」，即將於5月30日於台北火車站商圈開設全台首間門市，店內將提供「極磅爽脆炸雞」、「勁...

準首颱艾維尼最新路徑曝 賈新興：日本估明天上午生成

各界關注今年第一號颱風什麼時候生成？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，關於第1號熱帶性低氣壓，根據下...

燦坤進駐大魯閣湳雅廣場！首間商場型門市「湳雅店」開幕慶　限時3天「滿額抽50吋大電視」

深耕台灣超過45年的大型3C家電連鎖通路品牌燦坤，今天（5月24日）宣布聯動新竹大魯閣湳雅廣場啟動商場展店營運計畫，開設...

感謝外送員！「527吾愛騎士感恩日」Uber Eats平台小費加倍發放　另可抽中職明星賽門票

外送合作夥伴時常藉由外送帶給大眾便利的生活模式，為號召消費者一起為外送員表達感謝，Uber Eats今天（5月24日）宣...

5月30日是國際抱貓日！無法養貓沒關係IKEA推貓貓商品

5月30日是國際抱貓日（National Hug Your Cat Day），該活動是由美國相關組織所發起，希望讓大家愛...

台灣虎航高雄台中出發全航線單程799元起 上午10時開賣

2024高雄市旅行公會國際旅展今天至27日在高雄展覽館舉辦，台灣虎航推出線上旅展促銷價、高雄／台中出發的全航線單程未稅7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。