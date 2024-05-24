首間「Popeyes」搶先開箱！爽脆炸雞、雞腿堡必吃
來自美國的連鎖炸雞「Popeyes」，即將於5月30日於台北火車站商圈開設全台首間門市，店內將提供「極磅爽脆炸雞」、「勁厚布里歐雞腿堡」等明星餐點。記者也搶先直擊開箱現場，帶來最新的資訊。
成立於1972年的「POPEYES」為全球知名的連鎖速食餐廳，提供炸雞、薯條、沙拉等品項，在全球30多個國家和地區，開設超過3,900家餐廳。全台首間門市位於台北火車站商圈，全店採品牌的暖橘色為視覺主軸，並且提供約40席的用餐座位。
餐點部分，Popeyes關鍵的靈魂重點，就是標榜以國產雞肉經肯瓊香料醃製12小時，再依照食材採不同的裹粉工法處理，帶來不同的脆度與口感，最後再以「牛油」酥炸上桌，藉此提升整體的香氣。其中「勁厚布里歐雞腿堡」以雞腿排為主角，搭配醃漬大黃瓜與布里歐麵包，帶來大大的滿足感。「極磅爽脆炸雞」將醃漬雞肉上漿後再手工裹粉20次，帶來外皮鬆脆的口感，共有原味、辣味、韓式等選擇。
另款「鬆脆小鮮肉雞塊」則取去骨雞肉，經上裹粉、上漿、裹粉的多重步驟，帶來與爽脆炸雞不同的鬆脆感，還可搭配鹹中帶著酸甜的BBQ沾醬品嚐，各有不同特色。除此之外，店內還有爽脆香香啃骨雞、肯瓊裹漿脆脆薯條、私房秘製比司吉等餐點。飲品除了傳統的汽水類之外，也有清香馥郁四季春等手搖飲品。
業者透露，隨著開幕日期將近，也會陸續公布完整菜單與品項價格等細節。針對開幕，5月30日至6月1日，每日前50名消費贈「炸雞1塊」；每日前20名消費加送「Popeyes限量手機夾片掛繩組」。活動期間點個人或多人套餐，並加入官方LINE帳號，於開幕首3日分別送上「私房秘製比司吉、肯瓊裹漿脆脆薯條、清香馥郁四季春」，每日限量500份。
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