燦坤進駐大魯閣湳雅廣場！首間商場型門市「湳雅店」開幕慶　限時3天「滿額抽50吋大電視」

深耕台灣超過45年的大型3C家電連鎖通路品牌燦坤，今天（5月24日）宣布聯動新竹大魯閣湳雅廣場啟動商場展店營運計畫，開設燦坤第一家商場型門市「湳雅店」，藉由商場內複合型業種帶來的客流，為新門市導入不同類型人潮、拓展客源，因應大魯閣廣場的商場特性，制定專屬品牌與商品進駐策略規劃，一系列嚴謹的籌備程序是燦坤在展店上一貫的堅持，以貼近目標客群需求的選品為首要原則，透過首次擴點連鎖休閒商場，為展望生活商圈營運佈局開拓新局。

燦坤董事長林技典表示，門市營運是通路體系的根本，往往一個新的店需要歷時多年的經營才得以取得商圈客群的心佔率，燦坤作為本土擁有近300家門市據點的大型通路，每間店都是經過重重商圈發展評估後，鎖定適合展店據點，無論何種店格都脫離不了為滿足客人需求提供合適商品的本質。

前進商場的第一站以新竹大魯閣湳雅廣場為標的，看重的是跳脫美食娛樂商場定位，經過積極轉型、朝多方面向發展後所建樹的新氣象，接連引進桃竹苗第一家有全球最美書店美譽的「TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋」，與全台唯一24小時日式岩盤浴會館「福湯日式岩盤浴」，無論在地緣環境優勢、在地經營服務、產業進駐選擇上，皆屢獲當地好評，透過結合時下流行動向和潮流趨勢，成功讓在地生活風貌有了質的提升。

燦坤表示，雙方本著相通的經營服務理念，快速便促成此次「湳雅店」合作進駐，這間店作為燦坤跨界商場的新起點，未來不排除將有更多購物商場展店計畫，持續為不同地域的消費者提供最好的3C家電選購目的地。

燦坤「湳雅店」佔地15坪，以迷你店型格局入主大魯閣廣場，敞亮時尚的櫃位設計，打造風格化的獨立展售空間，同時鄰近新竹Awesome店方便就近引導，提供門市衛星資源互補功能，以滿足更強的服務能量與貨源供給需求。另外為了突破佔地空間限制，湳雅店也規劃了線上選購機制，現場可快速引流至線上選品，擴大服務銷售品類及規格範圍。

「湳雅店」開幕慶活動自5月24日至5月26日限時3天，憑燦坤實體會員來店即可獲得精美贈品，單筆消費滿3千元再抽JVC 50型4K HDR大電視，還有多項消費滿額3C好禮限量送。

此外，燦坤亦推出「TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋—新竹湳雅店」跨店提案，6月底前燦坤會員只要憑消費發票至蔦屋消費就送「書店滿千抵百折價券＋茶屋兒童餐九折券」，蔦屋會員到燦坤「湳雅店」加入會員並綁定APP，即可獲得100燦坤K幣（K幣與台幣等值），上述贈品、燦坤K幣皆為限量送完為止。

同時，「湳雅店」開幕慶也同享燦坤5月全館活動，凡消費滿501元即可抽「台北—巴黎雙人來回機票」，刷指定銀行信用卡還可享限量銀行贈品券，「台新X燦坤聯名卡」消費滿額最高可現折2,599元，周末還能再享店內消費2%回饋無上限。

●燦坤湳雅店門市資訊

地址：新竹市北區大雅路88號（大魯閣湳雅廣場2樓）

電話：（03）610-9099

營業時間：9:00 – 21:00