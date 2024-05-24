感謝外送員！「527吾愛騎士感恩日」Uber Eats平台小費加倍發放　另可抽中職明星賽門票

外送合作夥伴時常藉由外送帶給大眾便利的生活模式，為號召消費者一起為外送員表達感謝，Uber Eats今天（5月24日）宣布與全聯福利中心合作，選定與「吾愛騎士」諧音的5月27日當天推出「527 吾愛騎士感恩日」感恩活動。Uber Eats除了祭出「平台小費加倍奉還」發放與小費同等金額之獎勵，更準備了527張「2024中華職棒明星對抗賽」門票做為雙人套票抽獎活動，邀請外送合作夥伴偕家人好友享受精彩體驗。

為感謝外送合作夥伴自行選擇上線接單，為家家戶戶送上溫暖的餐點與豐富的生鮮雜貨，Uber Eats平台上的消費者及Uber Direct（優物流）商家合作夥伴於5月27日當天提供給外送合作夥伴的小費金額，Uber Eats將發放與該小費同等金額之獎勵給完成該筆訂單的外送合作夥伴。活動期間內所有 Uber Eats外送行程（不限定任何商家之訂單）皆適用本活動。例如，當天完成一筆訂單獲得新台幣 100元的小費，Uber Eats將會再額外給予100元小費活動獎勵給予外送合作夥伴。每位外送合作夥伴5月27日當天有機會獲得最高小費獎勵上限為1,500元。

此外，根據「2023 Uber Eats經濟影響力報告」指出，約61%的外送合作夥伴為家中照顧父母的主力，而約30%負責照顧孩子。因此，Uber Eats期待能夠為外送合作夥伴創造與親友同樂的美好時光，將從符合資格者中抽出「 2024中華職棒明星對抗賽」雙人門票，讓外送合作夥伴邀請親朋好友於7月20日或7月21日親臨臺北大巨蛋，零距離感受精彩賽事。凡於5月份期間於Uber Eats平台完成至少一趟外送行程的外送合作夥伴，即可獲得門票抽獎資格。