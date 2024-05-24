5月30日是國際抱貓日！無法養貓沒關係IKEA推貓貓商品

5月30日是國際抱貓日（National Hug Your Cat Day），該活動是由美國相關組織所發起，希望讓大家愛護貓咪，但很多人居家環境不允許，即使愛貓也無法養貓，IKEA也推薦7款有著貓咪圖樣的商品，在家中隨時都能感受貓咪的陪伴。

單身租屋族可以入手BARNDRÖM單人被套組，草綠色設計搭配貓咪剪影印花，貓神們有著多種姿態，陪伴貓奴一起入睡，材質採用棉和黏液嫘縈纖維混紡，讓身體保持恆溫；而IKEA熱賣的填充玩具，也有貓咪外型的LILLEPLUTT填充玩具，有著柔軟觸感，彷彿家中真的養了一隻小貓，陪伴度過在家的每一刻；或是高人氣的AFTONSPARV太空人填充玩具，也有貓咪娃娃，還能夠幫玩偶變裝，就跟貓咪來場太空冒險之旅。