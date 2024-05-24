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teamLab共創！未來園 預售優惠最終倒數 展前星光限定場5月30日正式開賣

聯合新聞網／ 聯合數位文創
超人氣展覽「teamLab共創！未來園 台北」將於6月14日國立臺灣科學教育館七樓盛大開幕。圖／聯合數位文創提供
超人氣展覽「teamLab共創！未來園 台北」將於6月14日國立臺灣科學教育館七樓盛大開幕。圖／聯合數位文創提供

暑假即將來臨，超人氣展覽「teamLab共創！未來園 台北」將於6月14日國立臺灣科學教育館七樓盛大開幕，本次展覽集結高達10件作品，帶來陸、海、空全方位的沉浸式互動體驗，不論是大、小孩，都能一起在展覽裡面體驗「共創」帶來的美好回憶。此次展覽由teamLab與台灣聯合數位文創合作，將日本現正於沖繩展出的作品引進，打造全新展覽來台。展覽預售優惠已進入最終倒數，優惠390元只到6月13日截止，把握最後優惠購票機會!

星光限定夜間場，搶先體驗絕佳機會

本次展覽預售即開出漂亮紅盤!主辦單位更藉此加碼推出展前搶先體驗-星光限定場，限量名額僅有150位，能在開展前6月13日晚上6點搶先入場開箱，星光限定場將於5月30日udn售票網獨家開賣，單人享490元，已購買預售票民眾僅需加購100元就可以獲得入場資格。

星光限定夜間場尊榮加碼！專業攝影師現場捕捉美照、下載留念！

特別加碼專業攝影師現場捕捉美照，讓每位參加者都能留下最美好的回憶。無論是朋友間的歡笑，還是獨自沉浸於藝術作品的瞬間，都將被完美定格。

這個夏天，來「teamLab共創！未來園 台北」探索創意，體驗前所未有的互動感受。預售優惠即將結束，立即訂購門票，共同創造「共創」的美好時光！更多詳細活動資訊敬請參閱 udn售票網官方粉絲團

■關於「teamLab共創！未來園」

「teamLab共創！未來園」是個從孩童和大人都可以一起享受的教育項目展覽。

自 2013年11月在沖繩的百貨公司「琉貿百貨」初次展示以來，在雪梨、曼谷、上海、都靈、布達佩斯、雅加達、約翰內斯堡...等世界各地舉辦。新加坡、杜拜、深圳等地也正在開展常設展覽。 至今為止，全世界已有1500萬人體驗。

【展覽資訊】

teamLab共創！未來園 台北

時間：2024.6.14 星期五 - 2024.10.13 星期日 （8/20 星期二休）

地點：國立臺灣科學教育館 七樓南側特展區（台北市士林區士商路189號）

主辦單位｜聯合數位文創、teamLab Integrate Inc. 

協辦單位｜國立臺灣科學教育館

夏天 文創

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