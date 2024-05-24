高雄國際旅展今登場 名勝世界壹號郵輪每房下殺5000元掀熱潮

高雄旅展今天起一連4天在高雄展覽館登場，以「舌尖上的郵輪」著稱的名勝世界壹號郵輪，8月將從高雄出發3個航次，旅行社祭出每房減5000元等三重優惠，再掀暑期海上遊程熱潮。

2024高雄市旅行公會國際旅展24至27日登場，共有近500個攤位，參展業者競相推出優惠行程，搶攻暑假旅遊商機，其中郵輪跳島遊程祭出超殺優惠價，十分吸睛。

曾以高雄為母港的名勝世界壹號，總噸數約7.5萬噸、船長268公尺、船寬32公尺、客艙928間、載客數1856人，設有免費中餐廳，也供應各種異國美食，船上匯集多項娛樂及休閒設施，劇院亦提供國際秀娛樂表演，還有健身、水療中心、滑水道、VR探索館等，適合全家享受海上移動樂趣。

代理商捷利旅行社負責人吳盈良表示，名勝世界壹號這次強勢回歸高雄，8月從高雄出發的3航次跳島遊日航程，包括5天4夜高雄－那霸－石垣及高雄－那霸－宮古遊程；3天2夜高雄－石垣遊程。旅行社配合推出限定三重優惠，即起至5月31日每房減5000元，再送日本岸上esim 1GB漫遊及日本岸上觀光行程，特別的是，房客每天還可享任挑一家自費餐廳免費用餐，全家遊日本簡直比國旅還划算。

另高雄旅行公會理事長蔡宗佑趁這次旅展呼籲政府，6月1日能解除「禁團令」，恢復國人組團赴陸旅遊，還給觀光旅遊業一個正常營運環境。以往來台觀光的外國旅客，陸客占四成多，來高雄的陸客會有1、2萬人次，對南部旅宿業、夜市、商圈幫助頗大。