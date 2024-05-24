連3天免費吃、套餐6折起！個人燒肉「IKIGAI」插旗內科

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
IKIGAI 燒肉專門店主打個人燒肉套餐。圖／全家國際餐飲提供
IKIGAI 燒肉專門店主打個人燒肉套餐。圖／全家國際餐飲提供

全家國際餐飲旗下自創燒肉品牌「IKIGAI 燒肉專門店」，將於5月26日於台北內科西湖商圈開設第3間分店，並於5月24日起試營運。為慶祝新店開幕，每日前5名消費者，可享免費燒肉套餐，另外還有5～8折起的不同優惠。

「IKIGAI 燒肉專門店」主打個人化的燒肉套餐，自2022年於天母商圈開設首間門市，後又再於信義新光三越A8開設二號店。即將開幕的內科店，主打20款的單人燒肉套餐，並且推出多款開幕套餐方案。其中「快樂單人餐」內含美國PR肩小排套餐、甕漬巨龍，原價680元，特價638元；「幸福雙人餐」內含美國PR肩小排套餐、牛肉盛合套餐、日本竹葉魚板、甕漬巨龍，原價1,460元，特價1,358元。其他還有滿足雙人餐、澎派加價購、豐盛加價購等方案。

除此之外，為滿足民眾拍照打卡的需求，7月31日前也期限推出「龍轉祥雲」，以甕漬巨龍燒肉為基礎升級，不僅肉量增加28%，還搭配七彩燈光、煙霧效果上桌，每份220元。

為慶祝內科店開幕，5月24、25日推出嘗鮮9折優惠。5月26日至5月28日，每日前5名可享「牛胸腹大盛套餐免費」（原價390元），第6名～第20名享「牛肉盛合套餐」5折優惠，第21名～第50名享「牛肉盛合套餐」8折優惠。5月26日至6月30日，消費滿500元即可積點，集滿5點送香烤肥腸1份，價值60元；集滿10點送美國翼板&牛舌雙拼套餐，價值490元。

5月26日至7月31日，憑DM到店消費即可兌換「麻辣牛肉」或「味噌牛肉」一份。至店內用餐並於google留下五星評論，限量送「牛胸腹肉100g」一份。完成打卡任務，即贈「鮮小花枝」一份。店內用餐按讚追蹤，即贈「櫛瓜」一份。

IKIGAI 燒肉專門店限時推出「龍轉祥雲」，每份220元。圖／全家國際餐飲提供
IKIGAI 燒肉專門店限時推出「龍轉祥雲」，每份220元。圖／全家國際餐飲提供
IKIGAI 燒肉專門店將開設全新內科店。圖／全家國際餐飲提供
IKIGAI 燒肉專門店將開設全新內科店。圖／全家國際餐飲提供

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