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中職／兄弟慘敗…雄鷹18安16分猛攻 寫3大隊史紀錄

全聯年中慶福利點大放送 小時達「這2天」最高回饋26%

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯年中慶主打小農經濟學，6月13日前有機蔬菜全品項8.8折起。記者黃筱晴／攝影
全聯年中慶主打小農經濟學，6月13日前有機蔬菜全品項8.8折起。記者黃筱晴／攝影

端午前暖身，全聯年中慶5月24日至6月27日開跑，推出300件商品第2件5折起，眾多商品祭出買1送1爆殺價，還有福利點大放送，每週六、日福利卡友於實體門市使用PX Pay或全支付，單筆消費每滿1,000元共贈800限時福利點，指定銀行單筆消費達1,300元加贈650福利點（不累贈），雙重優惠最高回饋達11.2%。

今年全聯年中慶主打小農經濟學，6月13日前有機蔬菜全品項8.8折起，銷售人氣款好菇道有機鴻喜菇、雪白菇，單包特價24元，有機A級杏鮑菇（小）單包59元、善美的有機黑木耳單盒38元，全都是不出錯的百搭食材，到全聯買菜支持小農又能省荷包。

線上同步歡慶年中慶，全聯小時達5月25日至6月23日每週六、日使用PX Pay或全支付結帳，單筆滿1,000元贈800限時福利點；同步慶賀小時達800店達標，5月24日至5月27日單筆滿1,200元即享8折優惠，最高可折300元。把握5月25日、26日2天囤貨，雙重活動機制疊加更優惠，只要用PX Pay或全支付買滿1,250元，先享8折優惠，再贈800限時福利點，最高達26%回饋。

「全聯分批取」5月25日至6月23日每週六、日不只使用PX Pay/全支付結帳同享滿千贈800限時福利點，咖啡品項再享滿千贈400福利點，疊加最高12%回饋。「全聯隔日達」推出六、日、一樂購天活動，5月25日至6月10日連續三週六、日、一，單筆消費滿1,500元折100元、使用PX Pay或全支付結帳，折後消費每滿1,500元加碼贈1,000福利點，最高回饋12.5%，當日/單卡最高上限回饋10,000福利點。

大潤發年中慶5月24日也同步開跑，主打眾多品項滿額送現金折價抵用券、買就送發幣、週週六日滿額最高享8%發幣回饋等3大優惠。想買平價有機、履歷農產品商品，大潤發首推「有機高山高麗菜」，原價95元，特價每粒89元；來自新社的「台灣有機木耳」原價每盒99元，特價95元；打造自然共生生態系的「有機水蓮」原價55元，特價45元。

全聯年中慶5月24日至6月27日開跑，推出眾多商品第2件5折起、買1送1爆殺價。記者黃筱晴／攝影
全聯年中慶5月24日至6月27日開跑，推出眾多商品第2件5折起、買1送1爆殺價。記者黃筱晴／攝影

咖啡 年中慶 食材

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