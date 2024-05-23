中部知名「大江戶町鰻屋」首推黃金鰻魚干貝麻香粽搶市

端午節快到了，深耕台中23年的大漁餐飲集團旗下鰻魚飯專賣店「大江戶町鰻屋」，今年首度推出包進蒲燒鰻魚的「黃金鰻魚干貝麻香粽」，6月5日前憑「大江戶町鰻屋」、「大漁迴轉壽司」、「石庭兼六園」發票，即可享有提前預購優惠。

台灣人過節的儀式感，與美食脫不了關係。過完5月母親節，緊接著迎來的是傳統三節之一的端午節。端午當然要吃粽，除了經典的南北粽、港式裹蒸粽，「大江戶町鰻屋」也首度推出「黃金鰻魚干貝麻香粽」搶市。

「大江戶町鰻屋」以彰顯台灣價值為理念，將外銷日本的頂級青口鰻魚留在台灣，不只在台中打造4家吃得到價格樸實的高品質鰻魚飯專門店，也加入電商販售即時調理包「真空冷凍鰻魚包」。

今年端午佳節，更首次加入端午粽市場，將契作養殖的鰻魚與端午粽子結合，推出用料豐富的「黃金鰻魚干貝麻香粽」。

「黃金鰻魚干貝麻香粽」精選台灣養殖的白鰻，由師傅透過熟練的殺鰻、烤鰻等手法，將鰻魚邊刷上秘製日本鰻醬直火碳烤。

蒲燒鰻魚在粽子裡的口感顯得軟嫩細緻之外，鰻魚粽裡還吃得到兼具軟嫩、彈牙口感的整顆日本北海道帆立貝，更集結了台灣各地的特色食材，有台灣東北角海域蝦米、在地台中新社的香菇、鹹香嫩口的滷肉、增加口感的菜脯。

「黃金鰻魚干貝麻香粽」內餡用的澎湃，也為了讓復熱後能讓風味表現更好，特別添入雲林高品質麻油賦予麻香氣息，一顆就能充分感受端午佳節的美好。

目前，大漁餐飲集團旗下品牌包括4家大江戶町鰻屋、2家大漁迴轉壽司及1家石庭兼六園。