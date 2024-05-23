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與傳統威士忌完全不同 澳洲星向威士忌首度登陸台灣

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
「Solera單一麥芽澳洲雪莉桶威士忌」建議售價2190元。圖／沂源提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Solera單一麥芽澳洲雪莉桶威士忌」建議售價2190元。圖／沂源提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

來自澳洲、創立於2007年的星向（STARWARD）威士忌，以全程於葡萄酒桶內熟成的特色而聞名並屢獲殊榮，在舊金山世界烈酒大賽連續三年獲得多項白金與雙金獎，多次蟬聯年度獲最多的酒廠；2024年更榮獲《Drinks International World Whiskies雜誌》評選為十大熱門品牌。看好國內威士忌市場，星向威士忌決定進軍台灣市場，希望以現代並創新的方式，讓更多人認識這個平易近人、價格合理且具有明顯澳大利亞風格的威士忌品牌。

星向威士忌創辦人David Vitale，這次也特別來到台灣。David Vitale受到墨爾本多樣的文化與美食啟發，致力打造一款反映澳洲特色的威士忌；他認為星向威士忌的秘密武器，在於他們不受傳統的約束，因此能夠使用新的原料、酒桶和工藝時，帶來更多元的可能性。

品牌巧妙地運用地理優勢，從雅拉河谷、巴羅莎谷等著名葡萄酒產區，獲取葡萄酒桶，一天就能抵達的距離讓星向威士忌能夠將這些葡萄酒桶「新鮮裝桶」，讓威士忌得以充分吸收葡萄酒的韻味，呈現出獨特的口感。這種先入葡萄酒桶、再過其他橡木桶的作法，與傳統威士忌完全相反，不僅顛覆創新，也為酒體添加了更多不同的層次。

星向威士忌在台灣上市的核心酒款包括「Two-Fold雙麥調和威士忌」、「Nova單一麥芽葡萄桶威士忌」、「Solera單一麥芽澳洲雪莉桶威士忌」、「100 Proof單一麥芽強度葡萄桶威士忌」。

「Two-Fold雙麥調和威士忌」以澳洲葡萄酒桶熟成，具有明亮的熱帶水果香氣和平衡的口感，適合純飲或調製雞尾酒，建議售價1090元。「Nova單一麥芽葡萄桶威士忌」同樣以澳洲葡萄酒桶熟成，散發出紅色漿果、黑巧克力和香草的豐富香氣，口感豐富飽滿，建議售價1490元。

「Solera單一麥芽澳洲雪莉桶威士忌」熟成於澳洲的雪莉桶Apera，具有豐富的水果和太妃糖香氣，口感濕潤且多汁， 建議售價2190元。「100 Proof單一麥芽強度葡萄桶威士忌」全程於美國紅酒桶中熟成，酒精濃度50%，呈現出馬達加斯加香草莢和美國橡木的烘烤香氣，口感豐富且持久，建議售價2190元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

澳洲星向威士忌創辦人David Vitale親自來台，帶來系列核心酒款。圖／沂源提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
澳洲星向威士忌創辦人David Vitale親自來台，帶來系列核心酒款。圖／沂源提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Nova單一麥芽葡萄桶威士忌」建議售價1490元。圖／沂源提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Nova單一麥芽葡萄桶威士忌」建議售價1490元。圖／沂源提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「100 Proof單一麥芽強度葡萄桶威士忌」建議售價2190元。圖／沂源提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「100 Proof單一麥芽強度葡萄桶威士忌」建議售價2190元。圖／沂源提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Two-Fold雙麥調和威士忌」建議售價1090元。圖／沂源提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Two-Fold雙麥調和威士忌」建議售價1090元。圖／沂源提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

售價 澳洲 葡萄酒

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