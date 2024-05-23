冠軍小農年銷破億！全聯「小農直採」24小時產地新鮮直送到店「我生產的 我負責」

在地的超市，最挺在地的農民！全聯董事長林敏雄曾說：「農民有事，就是全聯的事。」身為本土企業，全聯除了致力做好產銷平台的角色，全力支持台灣友善耕作在地農業，還支持青農返鄉，讓青農、小農作物也能在連鎖通路上架。耕耘8年，全聯今正式提出「小農經濟學」，涵蓋小農直採、小農鮮乳，主打「我生產的 我負責」安心訴求，今年目標成長10％，期望能分別達成10億、20億業績。

小農直採專區於2015年首度導入，近3年呈現暴風成長態勢，2021～2023年店數成長超過1倍，2023年設有小農直採的門市超過460間，預計2024年全台（含離島）將達600家門市規模，目前合作的小農達160位。根據內部資料統計，2023年銷售6大天王分別為「蒜米」、「蒜球」、「剝殼玉米筍」、「有機山菠菜」、「洋蔥」、「有機奶油白菜」，甚至栽培出「億級」小農。

小農直採具備3大特色，包括農家鮮採產地直產直送，24小時就能從產地直送入店（花蓮地區約36小時），部分產地距離門市更近，最快3～6小時到店，目前有超過20位小農商品已可供應所有小農直採門市，透過自產自銷，穩定顧及農產品品質，新鮮零時差。另一大特色則是商品由小農自行制定規格、包裝並訂價，少了中間盤商，讓農友的田間成果能獲得最直接的回報，也有利潤空間可以直接回饋給消費者。而消費者最關心的，更是所有小農商品均有許可標章、透明溯源，皆取得官方檢驗報告或台灣法令認證的農產品許可標章，例如有機、產銷履歷認證或溯源農糧產品追溯、SGS檢驗，讓消費者吃得新鮮又安心。

在行銷策略上，全聯也有新作法，首度將青農以明星規格打造為「天菜」拍攝形象照與廣告，拉近消費者距離，小農直採廣告主角由20、30、40世代的3位農友林浩平、吳宗翰、謝汶勳擔綱，展現明星小農風采之外，也能透過廣告跟著小農腳步直擊產地，了解農友堅持栽種出好品質農作物的理念。正如廣告中所說「這麼用心種出來的天菜，就是要趕快拿去賣！」小農直採門市貨架上也看得到小農商品履歷介紹，突顯透明溯源、新鮮直送、友善生態、自行訂價的特色。

另外，全聯自2015年起即導入小農鮮乳品項，從原來僅有6品，至2023年已達31個品項，涵蓋台灣4大酪農區乳源，知名品牌包括吉蒸牧場、鮮乳坊、六甲田莊、崙背鮮乳等，一字排開品項齊全完整的小農鮮乳專區，也是全聯生鮮區一大特色。國產乳從生產到銷售約歷時24小時，不只新鮮，更受到各產區風土、飼養方式的差異，而呈現不同香氣、口感等多元化面貌。5月24日至6月13日搭配年中慶檔期，購買冷藏鮮乳/調味乳，單筆每滿199元，加購生鮮商品還可現折10元。