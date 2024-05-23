大師抵台！全台首間「PIERRE HERMÉ咖啡廳」台北開幕

有「甜點界的畢卡索」之稱的法國精品甜點品牌PIERRE HERMÉ PARIS，幾度快閃，都在台掀起超人氣，品牌首間Café PIERRE HERMÉ PARIS全新概念咖啡廳，於台北晶華酒店一樓正式開幕，內用空間高雅，原味重現花都巴黎的浪漫風情。傳奇大師兼創辦人Pierre Hermé也親至台灣參與開幕。

Pierre Hermé是阿爾薩斯烘焙家族的第四代傳人，主張甜點創作應該以快樂作為出發，重視口感與風味帶來的趣味，曾在2016年獲頒世界第一甜點師的頭銜，美國版《VOGUE》雜誌也冠以「甜點界的畢卡索」美稱。

Café PIERRE HERMÉ PARIS首次登台，便宣布同時進駐台北晶華、台中新光三越中港店，據了解，今年還會在南部再展一店。台北店裝潢承襲品牌一貫的義大利灰白磚基調，雕刻白大理石工作檯面與三色彩釉磚拼貼出的繽紛圖案，展現品牌獨特的高雅品味。而地板花磚來自摩洛哥，椅子出自北利時，腳下點綴的水磨石，更是由巴黎總部欽點使用。所有傢俱皆歐洲直送，百分百還原巴黎風情。

Café PIERRE HERMÉ PARIS為慶祝進駐台灣，於台北及台中同步推出兩款季節限定馬卡龍口味：宏都拉斯咖啡及巧克力、南瓜籽與札塔，產自中美洲宏都拉斯的咖啡製成內餡搭配口感酥香的馬卡龍，在口中釋放醇厚香濃的氣息。而另一款以嚴選巧克力糅合札塔香料，南瓜籽的自然風味畫龍點睛。

而限量供應、酥鬆多層次的法式正宗可頌，其新月般的形狀，寓意凱旋榮耀。糖漬檸檬磅蛋糕則以西西里檸檬為靈魂，特選自M. Cédric Casanova產地，多汁、風味濃郁的檸檬融入其中，蛋糕內含的檸檬餅乾底層柔軟細膩，入口迎來濃郁的果香風味，最後是檸檬皮的微苦回響。而午茶時光另一甜點臻選香橙巧克力棒，橙條切片裹上墨西哥黑巧克力，是PIERRE HERMÉ PARIS最具代表性的巧克力點心之一。