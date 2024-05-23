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有得聽、很好玩！Balenciaga發表全新BFRND限量系列

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
在懷舊數位風的8 Bit電子遊戲中，玩家將操作宛如馬力歐小人的BFRND成為遊戲主角，過關斬將、累積遊戲分數紀錄。圖／Balenciaga提供
在懷舊數位風的8 Bit電子遊戲中，玩家將操作宛如馬力歐小人的BFRND成為遊戲主角，過關斬將、累積遊戲分數紀錄。圖／Balenciaga提供

時尚、藝術、生活、音樂，本就密不可分。時尚品牌Balenciaga推出限量音樂系列，與法國作曲家兼音樂人BFRND展開多元合作，除了打造專屬音樂特輯、聯名時裝，更推出聯名專屬數位遊戲，有得聽、有得玩，時髦多重展開。

Balenciaga並非首次推出音樂聯名系列，去年2023的11月時，品牌也曾和英國Archive樂隊合作，推出限量、聯名的連帽T恤和短袖T恤。而這回合作的BFRND則與Balenciaga早早結成深厚好默契，前者早從2017年開始便為Balenciaga的大秀製作配樂，融合古典和電子月的調性，也已成為BFRND的創作特色之一。

本次的多元合作將包含由BFRND創作的獨家4小時音樂專輯，聯名的服裝，更有一款懷舊數位風的8 Bit電子遊戲；由玩家操作的BFRND遊戲角色，將在不同場景中闖關、並累積積分，和全球的玩家們一同競爭，最後總積分的Top 30排序，則將獲得額外神秘獎勵，高度令人期待。

同時Balenciaga並發表了一系列聯名服裝以及特別的形象視覺廣告，由攝影師Melchior Tersen掌鏡，帶有奇妙的黑色幽默與不協調感，一如Balenciaga原本傳遞的冷調風格，全系列將僅在Balenciaga台北微風信義專賣店中上市，可直接臨櫃洽詢。

Balenciaga BFRND聯名系列Oversized白色T恤，26,700元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga BFRND聯名系列Oversized白色T恤，26,700元。圖／Balenciaga提供
為了與法國音樂人BFRND的聯名系列，Balenciaga並商請攝影師Melchior Tersen拍攝了系列形象廣告，展現冷調、帶有歌德風格與黑色幽默的趣味性。圖／Balenciaga提供
為了與法國音樂人BFRND的聯名系列，Balenciaga並商請攝影師Melchior Tersen拍攝了系列形象廣告，展現冷調、帶有歌德風格與黑色幽默的趣味性。圖／Balenciaga提供
Balenciaga BFRND聯名系列黑色連帽長T恤，價格店洽。圖／Balenciaga提供
Balenciaga BFRND聯名系列黑色連帽長T恤，價格店洽。圖／Balenciaga提供
Balenciaga BFRND聯名系列黑色T恤，價格店洽。圖／Balenciaga提供
Balenciaga BFRND聯名系列黑色T恤，價格店洽。圖／Balenciaga提供

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