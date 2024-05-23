有得聽、很好玩！Balenciaga發表全新BFRND限量系列

時尚、藝術、生活、音樂，本就密不可分。時尚品牌Balenciaga推出限量音樂系列，與法國作曲家兼音樂人BFRND展開多元合作，除了打造專屬音樂特輯、聯名時裝，更推出聯名專屬數位遊戲，有得聽、有得玩，時髦多重展開。

Balenciaga並非首次推出音樂聯名系列，去年2023的11月時，品牌也曾和英國Archive樂隊合作，推出限量、聯名的連帽T恤和短袖T恤。而這回合作的BFRND則與Balenciaga早早結成深厚好默契，前者早從2017年開始便為Balenciaga的大秀製作配樂，融合古典和電子月的調性，也已成為BFRND的創作特色之一。

本次的多元合作將包含由BFRND創作的獨家4小時音樂專輯，聯名的服裝，更有一款懷舊數位風的8 Bit電子遊戲；由玩家操作的BFRND遊戲角色，將在不同場景中闖關、並累積積分，和全球的玩家們一同競爭，最後總積分的Top 30排序，則將獲得額外神秘獎勵，高度令人期待。