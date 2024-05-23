蕭邦坎城晚宴薈萃高訂服裝與珠寶 伊娃葛林火辣搶鏡

坎城影展官方贊助商蕭邦（CHOPARD）每年都會在影展期間發表最新的紅地毯系列珠寶，並舉辦主題晚宴。今年，品牌聯合總裁卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）和卡爾弗雷德理克舍費爾（Karl-Friedrich Scheufele）選擇了於昂蒂布角（Cap d’Antibes）的Eden Roc飯店的花園舉辦「童話故事」（Contes de Fées）之夜晚會。

出席嘉賓包括評審團主席葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）、評審團成員伊娃葛林（Eva Green）、蕭邦最具潛質演員獎教母黛咪摩爾（Demi Moore）、超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）、女演員黛安克魯格（Diane Kruger）、蕭邦大使傑克埃克斯（Jacky Ickx）、貝拉索恩（Bella Thorne）等。