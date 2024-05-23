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蕭邦坎城晚宴薈萃高訂服裝與珠寶 伊娃葛林火辣搶鏡

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
評審團成員伊娃葛林出席蕭邦「童話故事」之夜晚會。圖／蕭邦提供
評審團成員伊娃葛林出席蕭邦「童話故事」之夜晚會。圖／蕭邦提供

坎城影展官方贊助商蕭邦（CHOPARD）每年都會在影展期間發表最新的紅地毯系列珠寶，並舉辦主題晚宴。今年，品牌聯合總裁卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）和卡爾弗雷德理克舍費爾（Karl-Friedrich Scheufele）選擇了於昂蒂布角（Cap d’Antibes）的Eden Roc飯店的花園舉辦「童話故事」（Contes de Fées）之夜晚會。

出席嘉賓包括評審團主席葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）、評審團成員伊娃葛林（Eva Green）、蕭邦最具潛質演員獎教母黛咪摩爾（Demi Moore）、超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）、女演員黛安克魯格（Diane Kruger）、蕭邦大使傑克埃克斯（Jacky Ickx）、貝拉索恩（Bella Thorne）等。

去年推出的Caroline’s Couture系列是卡羅琳舍費爾既高級珠寶後，所創作的第二個高級訂製系列，希望能建立珠寶與高級訂製時裝之間的和諧對話，將它們融合成一個完整的輪廓。在日落與大海的背景前，模特兒身著Caroline's Couture服裝，搭配Casadei鞋履，演繹Red Carpet系列的高級珠寶作品，並由配戴黃鑽項鍊的超模伊娃赫茲高娃（Eva Herzigova）擔任壓軸。

蕭邦「童話故事」之夜晚會上走秀，模特兒穿著Caroline’s Couture高級訂製服，演繹蕭邦紅地毯系列高級珠寶。圖／蕭邦提供
蕭邦「童話故事」之夜晚會上走秀，模特兒穿著Caroline’s Couture高級訂製服，演繹蕭邦紅地毯系列高級珠寶。圖／蕭邦提供
蕭邦「童話故事」之夜晚會上走秀，模特兒穿著Caroline’s Couture高級訂製服，演繹蕭邦紅地毯系列高級珠寶。圖／蕭邦提供
蕭邦「童話故事」之夜晚會上走秀，模特兒穿著Caroline’s Couture高級訂製服，演繹蕭邦紅地毯系列高級珠寶。圖／蕭邦提供
女演員黛安克魯格出席蕭邦「童話故事」之夜晚會。圖／蕭邦提供
女演員黛安克魯格出席蕭邦「童話故事」之夜晚會。圖／蕭邦提供
蕭邦「童話故事」之夜晚會上，配戴黃鑽項鍊的超模伊娃赫茲高娃擔任走秀壓軸。圖／蕭邦提供
蕭邦「童話故事」之夜晚會上，配戴黃鑽項鍊的超模伊娃赫茲高娃擔任走秀壓軸。圖／蕭邦提供
伊娃葛林、黛咪摩爾、貝拉哈蒂德出席蕭邦「童話故事」之夜晚會。圖／蕭邦提供
伊娃葛林、黛咪摩爾、貝拉哈蒂德出席蕭邦「童話故事」之夜晚會。圖／蕭邦提供
蕭邦「童話故事」之夜晚會上走秀，模特兒穿著Caroline’s Couture高級訂製服，演繹蕭邦紅地毯系列高級珠寶。圖／蕭邦提供
蕭邦「童話故事」之夜晚會上走秀，模特兒穿著Caroline’s Couture高級訂製服，演繹蕭邦紅地毯系列高級珠寶。圖／蕭邦提供
蕭邦「童話故事」之夜晚會上走秀，模特兒穿著Caroline’s Couture高級訂製服，演繹蕭邦紅地毯系列高級珠寶。圖／蕭邦提供
蕭邦「童話故事」之夜晚會上走秀，模特兒穿著Caroline’s Couture高級訂製服，演繹蕭邦紅地毯系列高級珠寶。圖／蕭邦提供
蕭邦最具潛質演員獎教母黛咪摩爾出席蕭邦「童話故事」之夜晚會。圖／蕭邦提供
蕭邦最具潛質演員獎教母黛咪摩爾出席蕭邦「童話故事」之夜晚會。圖／蕭邦提供
蕭邦「童話故事」之夜晚會上走秀，模特兒穿著Caroline’s Couture高級訂製服，演繹蕭邦紅地毯系列高級珠寶。圖／蕭邦提供
蕭邦「童話故事」之夜晚會上走秀，模特兒穿著Caroline’s Couture高級訂製服，演繹蕭邦紅地毯系列高級珠寶。圖／蕭邦提供

模特兒 珠寶 飯店

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