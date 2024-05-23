蕭邦坎城晚宴薈萃高訂服裝與珠寶 伊娃葛林火辣搶鏡
坎城影展官方贊助商蕭邦（CHOPARD）每年都會在影展期間發表最新的紅地毯系列珠寶，並舉辦主題晚宴。今年，品牌聯合總裁卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）和卡爾弗雷德理克舍費爾（Karl-Friedrich Scheufele）選擇了於昂蒂布角（Cap d’Antibes）的Eden Roc飯店的花園舉辦「童話故事」（Contes de Fées）之夜晚會。
出席嘉賓包括評審團主席葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）、評審團成員伊娃葛林（Eva Green）、蕭邦最具潛質演員獎教母黛咪摩爾（Demi Moore）、超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）、女演員黛安克魯格（Diane Kruger）、蕭邦大使傑克埃克斯（Jacky Ickx）、貝拉索恩（Bella Thorne）等。
去年推出的Caroline’s Couture系列是卡羅琳舍費爾既高級珠寶後，所創作的第二個高級訂製系列，希望能建立珠寶與高級訂製時裝之間的和諧對話，將它們融合成一個完整的輪廓。在日落與大海的背景前，模特兒身著Caroline's Couture服裝，搭配Casadei鞋履，演繹Red Carpet系列的高級珠寶作品，並由配戴黃鑽項鍊的超模伊娃赫茲高娃（Eva Herzigova）擔任壓軸。
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