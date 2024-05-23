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登台36年「吉野家」驚傳倒店潮？經營狀況曝光 業者低調回應

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登台36年「吉野家」驚傳倒店潮？經營狀況曝光 業者低調回應

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
登台約36年的「吉野家」，近期傳出多間分店接連熄燈的倒店潮。美聯社
登台約36年的「吉野家」，近期傳出多間分店接連熄燈的倒店潮。美聯社

喜歡吃「吉野家」嗎？身為登台已經約36年的「吉野家」，近期傳出出現多間分店接連熄燈的倒店潮，也讓網路討論起吉野家在台灣的經營狀況。

創立自1899年的吉野家，乃是日本代表性的連鎖牛肉丼飯餐廳，與「sukiya」、「松屋」等品牌，並列「日本三大牛丼」，也是許多民眾在日本旅遊時經常選擇的庶民美食。吉野家在1988年正式登台，為三個品牌之中最早布局台灣，目前吉野家在大台北、桃園、新竹、台中、高雄、屏東等地均有分店。以台北市為例，就有18間分店。

儘管吉野家在台經營多年，但隨著「sukiya」、「松屋」等品牌陸續來台、擴大經營版圖，連帶也讓台灣的牛丼市場發生變化，許多消費者也轉向其他選擇。近期網友就發現，包括吉野家萬芳醫院店、文山店等分店皆已熄燈，並於臉書社團發文討論。對此狀況，有其他網友表示「要吃吉野家還是去日本吃比較好 份量多 汁也多」、「大坪林的也沒了」、「公館店也收了」、「貴又少」、「沒有任何一點贏Sukiya」

針對店面接連結束營業的情況，實際求證吉野家，業者低調回應，透露目前狀況為預定計畫，接下來針對台灣市場也會有新的方針。

吉野家以牛丼為招牌特色。圖／愛合購提供
吉野家以牛丼為招牌特色。圖／愛合購提供

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