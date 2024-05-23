快訊

警界瘋傳！疑發文暗批黃明昭終於「滾去山上」 偵查隊長被開鍘了

一圖看大陸軍演機艦布署！國防部揭離台最近距離 無發射實彈、無禁航

忠孝SOGO花蓮人氣團購美食快閃 用行動支持在地店家

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠東SOGO特別攜手花蓮14家伴手禮品牌，5月24日至5月26日於SOGO忠孝館11樓中庭快閃。圖／SOGO提供
遠東SOGO特別攜手花蓮14家伴手禮品牌，5月24日至5月26日於SOGO忠孝館11樓中庭快閃。圖／SOGO提供

403花蓮大地震至今，花蓮當地的觀光產業受到衝擊尚未完全恢復，遠東SOGO特別攜手花蓮各式伴手禮品牌，精選多款在地超人氣「團購美食」北上快閃，讓消費者在台北可以立即以實際消費行動來支持所有店家。

5月24日至5月26日SOGO忠孝館11樓中庭現場匯集14家品牌，包括三代傳承的百年老店「豐興餅舖」，經典的脆食屋雷古多是到花蓮必買的伴手禮之一；「胖叔叔烘焙屋」則是傳承自豐興餅舖，祖孫三代都離不開烤箱的家族，帶來充滿幸福感的麵包；獲2023年台灣百大糕餅伴手禮金質獎的花蓮縣餅「菩提餅舖」，這次北上帶來店內人氣王奶油酥條、長壽饅頭等品項。

「莎莉好食SARLEE’S」最具特色伴手禮是以七星潭石頭造型為靈感而製作的石頭小甜餅；還有在2015年開幕的「杜倫先生」（Mr.Turon），將花蓮傳統的麻糬融合創意，獨家推出多種特色麻糬，店內明星商品杜倫燒也來到台北。此外，還有花蓮小籠包三大天王稱號之一的「周家蒸餃小籠包」、「田園記咖啡」、「洄瀾醬人」的剝皮辣椒醬、「蜂之鄉」台灣蜂蜜系列、「東豐拾穗有機米」等，讓台北消費者與花蓮特色美食零距離。

杜倫先生杜倫燒單顆65元，1盒390元。圖／SOGO提供
杜倫先生杜倫燒單顆65元，1盒390元。圖／SOGO提供
莎莉好食SARLEE’S七星潭石頭小甜餅，1盒399元。圖／SOGO提供
莎莉好食SARLEE’S七星潭石頭小甜餅，1盒399元。圖／SOGO提供
胖叔叔烘焙屋手撕爆醬吐司，1條125元。圖／SOGO提供
胖叔叔烘焙屋手撕爆醬吐司，1條125元。圖／SOGO提供
張瑋烤肉蛋吐司好運醬臨禮盒，420元。圖／SOGO提供
張瑋烤肉蛋吐司好運醬臨禮盒，420元。圖／SOGO提供
蜂之鄉原味蜂蜜蛋糕，350元。圖／SOGO提供
蜂之鄉原味蜂蜜蛋糕，350元。圖／SOGO提供
喜歡采風口口酥，1包120元。圖／SOGO提供
喜歡采風口口酥，1包120元。圖／SOGO提供

伴手禮 消費者 花蓮

延伸閱讀

花蓮藍天麗池震損拆除 周邊店家怨封路生意清淡

花蓮震後首場國際賽事 秀姑巒溪泛舟住宿可享85折優惠

吳思瑤：傅崐萁帶團赴中 換來中共軍演離花蓮最近

0403花蓮地震震出2堰塞湖 致災風險持續提高

相關新聞

忠孝SOGO花蓮人氣團購美食快閃 用行動支持在地店家

403花蓮大地震至今，花蓮當地的觀光產業受到衝擊尚未完全恢復，遠東SOGO特別攜手花蓮各式伴手禮品牌，精選多款在地超人氣...

坎城紅毯吹簡約風 大咖女神一身黑白珠寶襯美顏

2024年第77屆坎城影展上週開幕，不僅全球電影人與明星都會來到坎城，每日電影首映紅毯更因為時尚名人與超模的精彩穿搭而大...

全世界第六間！「玲姊」潮牌CDGCDGCDG專賣店正式登台

台灣時尚潮流領域又有新鮮事，時尚設計師川久保玲負責品牌Comme des Garçons支線副牌CDGCDGCDG已由喜...

台港文華東方「四手聯烹雙星饗宴」！4日限定 開放預約

台北文華東方酒店為歡慶開業10周年，推出一系列「星光熠熠」的餐飲活動，延續Bencotto九位名廚十顆米其林星級饗宴的超...

取代3C的最佳解答！陪孩子快樂成長的智慧有聲故事屋首次登台

你家也有3C保姆嗎？隨著少子化與國民收入水準提高，越來越多的新手爸媽更加注重孩子的學齡前教育，但由於高工時、高效率的社會型態，父母陪伴孩子成長的時間越來越少，不少人貪圖方便，直接將手機、平板等複合式的電子產品作為孩子的陪伴玩具，但根據不少兒童專家與教授的研究皆指出，過早暴露在多媒體環境下，可能會對語言發展產生負面影響，更會剝奪與孩子溝通、互動的時間，相反的，讓孩子大量接觸有意義的聽覺訊息，對啟發創造性思維與語言能力至關重要。

郭書瑤亮麗現身CARLYN快閃店 招牌雲朵包上身「療癒、好搭又不無聊」

來自韓國以「雲朵包」爆紅的設計師品牌CARLYN在台開設首家快閃店，開幕當天由郭書瑤、曹佑寧站台，並合體演繹招牌設計包款。在逛完新據點之後，郭書瑤更表示「不介意包色的話，就能每天背不同顏色」，並認為產品很有療癒感又不無聊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。