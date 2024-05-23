忠孝SOGO花蓮人氣團購美食快閃 用行動支持在地店家

403花蓮大地震至今，花蓮當地的觀光產業受到衝擊尚未完全恢復，遠東SOGO特別攜手花蓮各式伴手禮品牌，精選多款在地超人氣「團購美食」北上快閃，讓消費者在台北可以立即以實際消費行動來支持所有店家。

5月24日至5月26日SOGO忠孝館11樓中庭現場匯集14家品牌，包括三代傳承的百年老店「豐興餅舖」，經典的脆食屋雷古多是到花蓮必買的伴手禮之一；「胖叔叔烘焙屋」則是傳承自豐興餅舖，祖孫三代都離不開烤箱的家族，帶來充滿幸福感的麵包；獲2023年台灣百大糕餅伴手禮金質獎的花蓮縣餅「菩提餅舖」，這次北上帶來店內人氣王奶油酥條、長壽饅頭等品項。

「莎莉好食SARLEE’S」最具特色伴手禮是以七星潭石頭造型為靈感而製作的石頭小甜餅；還有在2015年開幕的「杜倫先生」（Mr.Turon），將花蓮傳統的麻糬融合創意，獨家推出多種特色麻糬，店內明星商品杜倫燒也來到台北。此外，還有花蓮小籠包三大天王稱號之一的「周家蒸餃小籠包」、「田園記咖啡」、「洄瀾醬人」的剝皮辣椒醬、「蜂之鄉」台灣蜂蜜系列、「東豐拾穗有機米」等，讓台北消費者與花蓮特色美食零距離。