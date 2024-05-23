坎城紅毯吹簡約風 大咖女神一身黑白珠寶襯美顏

2024年第77屆坎城影展上週開幕，不僅全球電影人與明星都會來到坎城，每日電影首映紅毯更因為時尚名人與超模的精彩穿搭而大大增色。在紅地毯上，經典的黑色與白色始終是超人氣的首選，不論繽紛多彩的珠寶或純淨璀璨的白鑽，都能完美百搭。尤其因為坎城舉辦的時機氣溫漸暖，視覺效果清爽的白色禮服更是今年坎城的時尚寵兒！

今年出任評審團成員的法國女演員伊娃葛林（Eva Green），在上週舉辦的電影《艾米莉亞佩雷斯》首映紅毯上，選擇以一襲香奈兒（CHANEL）骨董高級訂製服亮相，這套黑色絲絨外套與白色絲質長裙出自品牌1994/95秋冬系列，採用香奈兒經典的黑白雙色配色，胸前的白色山茶花和紅唇妝容相得益彰。日前她亮相官方贊助商蕭邦（CHOPARD）在影展期間舉辦的高級珠寶晚會，則換上以Versace以1989年秋冬訂製系列為靈感的黑色天鵝絨禮服。禮服上以漸變色水晶刺繡點綴並以波浪狀深領口呈現設計特色，襯托蕭邦五排美鑽組成的高級珠寶項鍊，貴氣優雅。

香奈兒品牌大使、摩納哥公主夏洛特卡西拉奇（Charlotte Casiraghi）在《我的馬切洛》的紅毯上，一身白色的百摺棉質長洋裝，簡單點綴鑽石珍珠耳環戒指，展現出坎城夏日的清新活力。知名女演員佟麗婭在《狗陣》首映典禮上，以優雅的路易威登（Louis Vuitton）白色雙層絲緞緊身胸衣禮服讓人驚艷，加上蕭邦（CHOPARD）的藍寶石鑽石珠寶，氣質滿點；同場亮相的鄔瑪舒曼（Uma Thurman）也是一身白，點綴蕭邦的鑽石珠寶，披肩的使用就顯出資深影人的氣場，也讓人想起前兩天同樣是一身雪白Dior高級訂製禮服優雅現身開幕紅毯的梅莉史翠普（Meryl Streep）。法國傳奇影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）以Balenciaga的白色訂製禮服配戴De Beers鑽石珠寶出席電影《地平線：美國傳》的首映，禮服刻意介於浴袍和晚禮服肩的巧妙趣味，因為疊戴鑽石搭配得宜，成功搶鏡也收獲好評。