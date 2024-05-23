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坎城紅毯吹簡約風 大咖女神一身黑白珠寶襯美顏

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
知名女演員凱特布蘭琪配戴路易威登特殊訂製頂級珠寶出席《誰是接班人》首映典禮。圖／路易威登提供
知名女演員凱特布蘭琪配戴路易威登特殊訂製頂級珠寶出席《誰是接班人》首映典禮。圖／路易威登提供

2024年第77屆坎城影展上週開幕，不僅全球電影人與明星都會來到坎城，每日電影首映紅毯更因為時尚名人與超模的精彩穿搭而大大增色。在紅地毯上，經典的黑色與白色始終是超人氣的首選，不論繽紛多彩的珠寶或純淨璀璨的白鑽，都能完美百搭。尤其因為坎城舉辦的時機氣溫漸暖，視覺效果清爽的白色禮服更是今年坎城的時尚寵兒！

今年出任評審團成員的法國女演員伊娃葛林（Eva Green），在上週舉辦的電影《艾米莉亞佩雷斯》首映紅毯上，選擇以一襲香奈兒（CHANEL）骨董高級訂製服亮相，這套黑色絲絨外套與白色絲質長裙出自品牌1994/95秋冬系列，採用香奈兒經典的黑白雙色配色，胸前的白色山茶花和紅唇妝容相得益彰。日前她亮相官方贊助商蕭邦（CHOPARD）在影展期間舉辦的高級珠寶晚會，則換上以Versace以1989年秋冬訂製系列為靈感的黑色天鵝絨禮服。禮服上以漸變色水晶刺繡點綴並以波浪狀深領口呈現設計特色，襯托蕭邦五排美鑽組成的高級珠寶項鍊，貴氣優雅。

香奈兒品牌大使、摩納哥公主夏洛特卡西拉奇（Charlotte Casiraghi）在《我的馬切洛》的紅毯上，一身白色的百摺棉質長洋裝，簡單點綴鑽石珍珠耳環戒指，展現出坎城夏日的清新活力。知名女演員佟麗婭在《狗陣》首映典禮上，以優雅的路易威登（Louis Vuitton）白色雙層絲緞緊身胸衣禮服讓人驚艷，加上蕭邦（CHOPARD）的藍寶石鑽石珠寶，氣質滿點；同場亮相的鄔瑪舒曼（Uma Thurman）也是一身白，點綴蕭邦的鑽石珠寶，披肩的使用就顯出資深影人的氣場，也讓人想起前兩天同樣是一身雪白Dior高級訂製禮服優雅現身開幕紅毯的梅莉史翠普（Meryl Streep）。法國傳奇影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）以Balenciaga的白色訂製禮服配戴De Beers鑽石珠寶出席電影《地平線：美國傳》的首映，禮服刻意介於浴袍和晚禮服肩的巧妙趣味，因為疊戴鑽石搭配得宜，成功搶鏡也收獲好評。

黑色始終是紅毯不敗的經典，也是襯托珠寶的首選。凱特布蘭琪（Cate Blanchett）就選穿了一套由設計師Haider Ackermann打造的黑色Jean Paul Gaultier訂製禮服，特別凸顯這次路易威登特殊訂製的環保珠寶出席《誰是接班人》首映典禮。在《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》首映紅毯上，「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒選穿了骨董香奈兒高級訂製服亮相，來自1996/97秋冬系列黑色亮片刺繡絲綢紗綴以珠飾肩帶晚禮服，與香奈兒的珍珠鑽石珠寶相得益彰。大陸女演員趙濤在《風流一代》首映典禮上，則以路易威登的絲綢黑色雪紡圓領長袖禮服，襯托Chaumet的葡萄葉造型項鍊。美國女星賽琳娜（Selena Gomez）以SAINT LAURENT黑色禮服搭配氣勢萬鈞的寶格麗MAGNIFICA系列DIAMOND SWAN頂級鑽石項鍊，胸前水滴形切割鑽石重達10克拉，為她所演出的《艾米莉亞佩雷斯》大添氣勢。

伊娃葛林穿著Atelier Versace高級訂製服出席第77屆坎城影展期間蕭邦晚宴。圖／Versace提供
伊娃葛林穿著Atelier Versace高級訂製服出席第77屆坎城影展期間蕭邦晚宴。圖／Versace提供
知名女演員佟麗婭穿路易威登穿白色雙層絲緞氯丁橡膠材質緊身胸衣禮服，配戴蕭邦珠寶，出席第77屆坎城影展《狗陣》首映典禮。圖／路易威登提供
知名女演員佟麗婭穿路易威登穿白色雙層絲緞氯丁橡膠材質緊身胸衣禮服，配戴蕭邦珠寶，出席第77屆坎城影展《狗陣》首映典禮。圖／路易威登提供
知名女演員趙濤穿路易威登絲綢黑色雪紡圓領長袖禮服出席第77屆坎城影展《風流一代》首映典禮。圖／路易威登提供
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伊娃葛林穿香奈兒1994/95秋冬高級訂製服系列黑色絲絨外套與白色絲質長裙出席第77屆坎城影展《艾米莉亞佩雷斯》首映紅毯。圖／香奈兒提供
伊娃葛林穿香奈兒1994/95秋冬高級訂製服系列黑色絲絨外套與白色絲質長裙出席第77屆坎城影展《艾米莉亞佩雷斯》首映紅毯。圖／香奈兒提供
梅莉史翠普穿Dior高級訂製系列白色絲質禮服出席第77屆坎城影展開幕紅毯。圖／Dior提供
梅莉史翠普穿Dior高級訂製系列白色絲質禮服出席第77屆坎城影展開幕紅毯。圖／Dior提供
伊娃葛林穿香奈兒1994/95秋冬高級訂製服系列黑色絲絨外套與白色絲質長裙出席第77屆坎城影展《艾米莉亞佩雷斯》首映紅毯。圖／香奈兒提供
伊娃葛林穿香奈兒1994/95秋冬高級訂製服系列黑色絲絨外套與白色絲質長裙出席第77屆坎城影展《艾米莉亞佩雷斯》首映紅毯。圖／香奈兒提供
法國傳奇影后伊莎貝雨蓓配戴De Beers鑽石珠寶出席2024坎城影展。圖／De Beers提供
法國傳奇影后伊莎貝雨蓓配戴De Beers鑽石珠寶出席2024坎城影展。圖／De Beers提供
美國女星Selena Gomez配戴寶格麗頂級珠寶出席第77屆坎城影展。圖／寶格麗提供
美國女星Selena Gomez配戴寶格麗頂級珠寶出席第77屆坎城影展。圖／寶格麗提供
知名女演員佟麗婭穿路易威登穿白色雙層絲緞氯丁橡膠材質緊身胸衣禮服，配戴蕭邦珠寶，出席第77屆坎城影展《狗陣》首映典禮。圖／蕭邦提供
知名女演員佟麗婭穿路易威登穿白色雙層絲緞氯丁橡膠材質緊身胸衣禮服，配戴蕭邦珠寶，出席第77屆坎城影展《狗陣》首映典禮。圖／蕭邦提供
鄔瑪舒曼配戴蕭邦珠寶出席第77屆坎城影展《狗陣》首映典禮。圖／蕭邦提供
鄔瑪舒曼配戴蕭邦珠寶出席第77屆坎城影展《狗陣》首映典禮。圖／蕭邦提供
娜歐蜜坎貝兒穿香奈兒1996/97秋冬高級訂製服系列黑色亮片刺繡絲綢紗綴以珠飾肩帶晚禮服出席《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》首映紅毯。圖／香奈兒提供
娜歐蜜坎貝兒穿香奈兒1996/97秋冬高級訂製服系列黑色亮片刺繡絲綢紗綴以珠飾肩帶晚禮服出席《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》首映紅毯。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使夏洛特卡西拉奇穿香奈兒高級訂製服白色洋裝出席《我的馬切洛》電影放映。圖／香奈兒提供
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珠寶 紅毯 鑽石

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