全世界第六間！「玲姊」潮牌CDGCDGCDG專賣店正式登台

台灣時尚潮流領域又有新鮮事，時尚設計師川久保玲負責品牌Comme des Garçons支線副牌CDGCDGCDG已由喜事集團代理、並正式進駐台灣微風南山二樓開設專賣店，成為全世界第六間CDGCDGCDG專賣店，更為2024春夏新品、全面上市。

創立於1997年的喜事集團，在台灣長期經營設計師品牌，旗下並擁有包含LVMH集團、法國PPR集團、義大利DISEL集團和日本、西班牙等近70個知名時尚潮流品牌，除本次開設的全新CDGCDGCDG專賣店，先前並於大安路開設了愛爾蘭設計師品牌Simone Rocha專賣店，同樣頗受好評。

本次引進的CDGCDGCDG屬日本時尚設計師品牌Comme des Garçons的支線副牌。Comme des Garçons是由日本設計師、有「時尚教母」之稱的川久保玲於1969年創立。不對稱、曲面狀的結構是其特徵，並結合水玉（圓點）、條紋等成為招牌。川久保玲最早在1981年登上巴黎時裝周，並迅速在西方時尚圈站有一席之地，2019年川久保玲獲頒「野口勇博物館大獎」、2023年再獲日本政府頒發2023年文化勳章，無論在東西方都擁有崇高地位，熱情的信徒並常膩稱川久保玲為「玲姊」，展現了帶有崇拜的親密感情。

CDGCDGCDG則是Comme des Garçons在品牌四十周年的2018時推出的支線副牌，維持設計師一貫的破格、不對稱、前衛意念，但整體更為簡約，價位設定也相對親民。以本次台灣單品為例，短袖襯衫、T恤訂價約落在2,480元至3,220元不等，較高單價商品如黑色尼龍運動夾克則約11,800元，對時尚迷或川久保玲粉而言，無疑是誠意十足的荷包友善價位。而綜觀CDGCDGCDG，前衛風格與俐落線條是特色，品牌過往並曾和寶可夢（Pokémon）、專業戶外品牌The North face聯名，成功炒熱人氣，近日並曾為韓國女子團體Apink成員吳夏榮（오하영）、南韓歌手崔賢俊（최현준）所穿著，並登上韓國版iD雜誌。

位於微風南山二樓、貌似快閃店的半開放式空間，其本體仍為CDGCDGCDG之專賣店、而非快閃店。全新店裝只見層板被巧妙翻起，加上流線型的開放式收納櫃，帶有新世代熱愛的「開箱」聯想。設計上，從Comme des Garçons縮寫的CDG成主打元素轉化為Logo，並進行「再設計」：只見CDG被大量複製、漸層、翻轉、模糊化，又或進行Up Side Down的變形手法，同時CDG字母的右上角都帶有銳角，宛如飛揚髮絲，更帶出品牌前衛、潮流的青春調性。