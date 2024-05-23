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台港文華東方「四手聯烹雙星饗宴」！4日限定 開放預約

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
黃永強帶來曾獲2016美食之最大賞的「至高榮譽金奬」及「金奬」的「玉鱗魚躍逐金波」，呈現如小金魚在魚池中暢游的有趣視覺。圖/台北文華東方酒店提供
黃永強帶來曾獲2016美食之最大賞的「至高榮譽金奬」及「金奬」的「玉鱗魚躍逐金波」，呈現如小金魚在魚池中暢游的有趣視覺。圖/台北文華東方酒店提供

台北文華東方酒店為歡慶開業10周年，推出一系列「星光熠熠」的餐飲活動，延續Bencotto九位名廚十顆米其林星級饗宴的超夯話題，酒店將於連續6年榮獲《米其林指南》一星殊榮的「雅閣」中餐廳壓軸推四日限定、四手聯烹雙星饗宴。

活動特別邀請來自香港文華東方酒店的中菜行政總廚黃永強與「雅閣」主廚鄭國雄，於5月30日至31日的晚餐，以及6月1日至2日的午餐和晚餐期間，攜手呈獻同獲米其林一星殊榮的「文華廳」和「雅閣」經典菜色。總計八道式精彩佳餚，包括黃永強得獎作品「玉鱗魚躍逐金波」與打卡美點「棋逢敵手」，以及鄭國雄手路菜 「極品日本溏心吉品鮑」等。每位11,800元+10%。即日起開放預約。

●雙廚資歷豐厚 重新詮釋粵菜風華

香港文華東方酒店中菜行政總廚黃永強，擁有近四十年的掌廚經驗，他是家族的第三代大廚，2011年加入「文華廳」擔任副主廚，其後於掌管香港怡東酒店的「怡東軒」期間，帶領團隊首次奪得米其林星級榮譽。他也曾獲中華廚藝學院頒發的「大師級中廚師」證書，是少數業界人士獲得的專業認證；並贏得多個榮譽獎項，包括由香港旅遊發展局主辦的「美食之最大賞」所頒發的「至高榮譽金獎」及「金獎」。

2018年，黃永強再度回歸「文華廳」，他在復刻逐漸失傳經典粵菜的同時，也傳統菜式中賦予個人全新的詮釋，讓品嘗粵菜成為一件既復古又新潮的體驗。

台北文華東方酒店「雅閣」主廚鄭國雄，出生於香港，廚齡逾25年。「星」經驗包括2008年於香港米其林一星的「利苑酒家」，之後陸續在新加坡「翡翠金閣」、香港「名苑酒家」與「陶源酒家」等知名粵菜食府擔任主廚，累積深厚的粵菜功力。

2020年鄭國雄轉戰香港半島酒店米其林一星「嘉麟樓」擔任頭鍋，拓展了精緻粵菜的視野，並於2022年加入「雅閣」中餐廳擔任副主廚，協助廚房營運並參與菜單創作。2023年6月擢升為「雅閣」中餐廳主廚。

鄭國雄講究刀工、火候、炒功、味道與擺盤等細節，保留傳統經典老菜的精髓，以「新派粵菜」的雅致美學與精湛手藝完美呈現。

●雙星饗宴各顯精彩 得獎菜創意上桌

兩位星廚聯手於5月30日及31日晚餐，以及6月1日及2日午晚餐期間，將帶來一系列經典粵菜。八道式饗宴中的文華廳招牌「八寶岩米釀一口乳豬」，以尼泊爾岩米入饌，混合糯米、肉碎、冬菇、蝦米和新鮮薏仁一同釀在乳豬內，底部放上一片焦糖化的鳳梨並刷上乳豬醬，搭配以柚子醋浸漬的小黃瓜，清爽酸甜恰好中和乳豬飯的豐厚口感增添層次，中間擺上玉米苗點綴。

向廣東菜傳統致敬的湯品「松茸愉耳黃耳燉雪蓮」，從頂級食材的選擇、慢火細燉的燉湯工藝皆呼應了廣東傳統燉湯的文化。而黃永強摘下2016美食之最大賞的「至高榮譽金獎」及「金獎」的「玉鱗魚躍逐金波」也入列，他以高湯蒸蛋，擺上龍蝦肉及海膽，搭配迷你金魚蝦餃與羊肚菌，呈現如小金魚在魚池中暢游的視覺效果，入口香味濃郁，滋味鮮甜。

雅閣招牌「極品日本溏心吉品鮑」，選用的是日本25頭鮑，與炸出香氣的雞肉、瑤柱、豬肉與清雞湯蒸8小時後，再放入清雞湯燜煮2小時，撈出鮑魚後將湯汁勾芡製成醬汁，鮑魚入口鮮甜彈牙，還有幾分溏心口感。

另一道經典「羊肚菌花膠鹿兒島A5和牛」，將花膠泡發、放入老雞湯燉煮，另將日本鹿兒島A5和牛切片，表面煎香，並與花膠及羊肚菌大火爆炒，以清新優雅演繹頂級食材。「鮮蘆筍白玉東星斑柳」，則是在正宗粵菜的鑊氣中，呈現了鮮甜海味和多層次的口感。

甜點則是此次完美的收口之作，包括文華廳的薑茶奶凍、黑白芝麻卷、松子南乳酥，或滑口或彈牙，創新與懷舊兼具。最要推薦的是網紅級的吸睛點心「棋逢敵手」，其以象棋為主題，將紫薯酥及鳳梨酥製成雙色棋子，以酥鬆的外層酥皮，配上紫薯及鳳梨內餡，味道甜而不膩，有趣的是，上桌時以乾冰霧化的視覺呈現，棋子在霧中若隱若現，玩味十足。

●10周年特別版住房專案

許多政要名人指定入住的台北文華東方酒店，10周年慶的同時，也推出特別版的住房專案「煥活身心之旅」。即日起至5月31日，期間最少入住兩晚起，可享60分鐘雙人芳療療程，預約額外私人訓練或游泳課程、再享20%折扣優惠。專案加贈台灣新銳香氛品牌「VÖODÖOMÖI 好魔」旅行組，以及文華餅房10周年誌慶手工巧克力9入組。此專案需事先預約。

官網：https://www.mandarinoriental.com.hk/taipei/songshan/luxury-hotel/offers

電話：02-2715-6800

地址：台北市松山區敦化北路158號

「松茸愉耳黃耳燉雪蓮 」延續廣東傳統燉湯文化，是一道清甜鮮美、清熱解暑的湯品。圖/台北文華東方酒店提供
「松茸愉耳黃耳燉雪蓮 」延續廣東傳統燉湯文化，是一道清甜鮮美、清熱解暑的湯品。圖/台北文華東方酒店提供
「八寶岩米釀一口乳豬 」，清爽酸甜恰好中和乳豬飯的豐厚口感增添層次，中間擺上玉米苗點綴。圖/台北文華東方酒店提供
「八寶岩米釀一口乳豬 」，清爽酸甜恰好中和乳豬飯的豐厚口感增添層次，中間擺上玉米苗點綴。圖/台北文華東方酒店提供
台北文華東方酒店以古典雅致融合當代風格設計，提供極致奢華與舒適的住宿空間。圖/台北文華東方酒店提供
台北文華東方酒店以古典雅致融合當代風格設計，提供極致奢華與舒適的住宿空間。圖/台北文華東方酒店提供
香港文華東方酒店的中菜行政總廚黃永強（圖左）、「雅閣」主廚鄭國雄，將攜手呈獻同獲米其林一星殊榮的經典菜色。圖/台北文華東方酒店提供
香港文華東方酒店的中菜行政總廚黃永強（圖左）、「雅閣」主廚鄭國雄，將攜手呈獻同獲米其林一星殊榮的經典菜色。圖/台北文華東方酒店提供
清新優雅的「羊肚菌花膠鹿兒島A5和牛」，將花膠泡發、放入老雞湯燉煮，另將日本鹿兒島A5和牛切片，表面煎香，並與花膠及羊肚菌大火爆炒 ，香氣十足。圖/台北文華東方酒店提供
清新優雅的「羊肚菌花膠鹿兒島A5和牛」，將花膠泡發、放入老雞湯燉煮，另將日本鹿兒島A5和牛切片，表面煎香，並與花膠及羊肚菌大火爆炒 ，香氣十足。圖/台北文華東方酒店提供
「極品日本溏心吉品鮑」選用日本25頭鮑，入口鮮甜彈牙，更有幾分溏心口感。圖/台北文華東方酒店提供
「極品日本溏心吉品鮑」選用日本25頭鮑，入口鮮甜彈牙，更有幾分溏心口感。圖/台北文華東方酒店提供
10周年特別版「煥活身心之旅」住房專案，特別加贈台灣新銳香氛品牌「VÖODÖOMÖI 好魔」旅行組。圖/台北文華東方酒店提供
10周年特別版「煥活身心之旅」住房專案，特別加贈台灣新銳香氛品牌「VÖODÖOMÖI 好魔」旅行組。圖/台北文華東方酒店提供
「鮮蘆筍白玉東星斑柳」將新鮮的東星斑菲力切成條狀，搭配蘆筍、雲南白木耳、蔥與蒜爆炒，在正宗粵菜的鑊氣中呈現了鮮甜海味。圖/台北文華東方酒店提供
「鮮蘆筍白玉東星斑柳」將新鮮的東星斑菲力切成條狀，搭配蘆筍、雲南白木耳、蔥與蒜爆炒，在正宗粵菜的鑊氣中呈現了鮮甜海味。圖/台北文華東方酒店提供
賓客最愛拍照打卡的甜點「棋逢敵手」，將紫薯酥及鳳梨酥作為象棋旗子，上桌時還有乾冰的霧化效果，玩味十足。圖/台北文華東方酒店提供
賓客最愛拍照打卡的甜點「棋逢敵手」，將紫薯酥及鳳梨酥作為象棋旗子，上桌時還有乾冰的霧化效果，玩味十足。圖/台北文華東方酒店提供

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