郭書瑤亮麗現身CARLYN快閃店 招牌雲朵包上身「療癒、好搭又不無聊」

來自韓國以「雲朵包」爆紅的設計師品牌CARLYN在台開設首家快閃店，開幕當天由郭書瑤、曹佑寧站台，並合體演繹招牌設計包款。在逛完新據點之後，郭書瑤更表示「不介意包色的話，就能每天背不同顏色」，並認為產品很有療癒感又不無聊。

CARLYN成立於2014年，訴求既現代又日常的時尚穿搭風格，特別是經典的雲朵包更是衍生出不同材質、配色，還變化出不同輪廓，讓消費者都能挑選到適合款式而受到歡迎。近期以綜藝節目「乘風破浪的姐姐」、戲劇「完全省錢戀愛手冊」人氣再起的郭書瑤就以寶藍色洋裝搭配粉色渲染的Twee Mini Pastel包包現身，並表示「外觀很有療癒感，又好搭配，不無聊」，重點是整體十分輕盈。身穿鉤針編織帶有透視感服裝，搭配未來感黑色亮面Babe斜跨包出席的曹佑寧覺得「風格很前衛，又有很多夾層，放相機也不是問題」，讓他十分驚艷，還幫女友物色了幾款好搭又實用的包款。

來自韓國以「雲朵包」爆紅的設計師品牌CARLYN在台開設首家快閃店。圖／CARLYN提供

而從即日起到6月11日的CARLYN快閃店，創辦人李承熙也說，「想藉由這樣的方式來看看台灣粉絲的喜好」。因此提供了夾棉配以絎縫設計，勾勒出菱形格紋，以及雲朵般蓬鬆廓型，空氣感十足，充斥著韓式清新慵懶氛圍的Soft系列。以及在韓國就熱銷款的Cozy和Twee系列，將多樣性與實用性融為一體；像是Cozy系列可以肩背、手提或斜挎，應對各種場合輕鬆自如，而全新Twee後背款，更別出心裁地在拉鍊頭上附有CARLYN logo，兼具休閒與精緻態度。

搭配未來感黑色亮面Babe斜跨包出席的曹佑寧覺得「風格很前衛，又有很多夾層，放相機也不是問題」。記者王聰賢／攝影

郭書瑤就以寶藍色洋裝搭配粉色渲染的Twee Mini Pastel包包現身。記者王聰賢／攝影

CARLYN Weekender格紋束口大容量手提包，3,880元。圖／CARLYN提供

CARLYN Cozy雲朵珠光包，3,080元。圖／CARLYN提供

Carlyn Poing棉花糖小雲朵包，3,080元。圖／CARLYN提供