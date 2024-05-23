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屈臣氏「我的Hello Kitty時代」集點活動開跑！50週年限量Hello Kitty商品超欠收

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
屈臣氏全新「我的Hello Kitty時代」集點活動即日起至7月17日開跑，攜手三麗鷗推出一系列Hello Kitty 50週年限定商品，由陳庭妮擔任活動代言人，第一波活動即日起至6月12日推出5款Style好物。圖／屈臣氏提供
屈臣氏全新「我的Hello Kitty時代」集點活動即日起至7月17日開跑，攜手三麗鷗推出一系列Hello Kitty 50週年限定商品，由陳庭妮擔任活動代言人，第一波活動即日起至6月12日推出5款Style好物。圖／屈臣氏提供

陪伴民眾度過無數回憶的Hello Kitty，經典魅力橫跨不同風格，不論是可愛日系、街頭潮流或精緻時尚都能駕馭，在迎接Hello Kitty 50週年之際，屈臣氏攜手三麗鷗即日起至7月17日推出全新「我的Hello Kitty時代」集點活動，並於即日起至6月12日首推第一波共5款50週年限量商品，包含能解放雙手的手機掛繩、運動良伴的大容量冷水壺、外出實用的延伸傘、為居家空間增添儀式感的氣氛燈、形象管理必備的整髮梳，讓粉絲們透過集點商品打造Hello Kitty Style。

屈臣氏「我的Hello Kitty時代」集點活動打造多款50週年限量好物，除了可愛的Hello Kitty之外，三麗鷗明星們也都紛紛換上Hello Kitty經典造型一起出現在商品上。即日起至7月17日活動期間消費滿200元即贈1點集點貼紙，最少集滿5點就能加價換購1款集點活動商品。其中「隨性搭手機掛繩」、「儀式感氣氛燈」、「細節控整髮梳」為即日起至6月12日第一波期間限定商品。

即日起至6月12日第一波共推出5款Hello Kitty 50週年限量商品，「隨性搭手機掛繩」推出手挽帶和斜背帶兩種形式，共有Hello Kitty、布丁狗、酷洛米等3款，款式隨機出貨，6月12日前集5點＋99元可兌換一個；「好青春冷水壺」擁有1,800ml超大容量，可直接就口或是以吸管飲用，外型不僅有俏皮可愛的三麗鷗明星探頭圖案，更有握把和背帶設計，上健身房或外出運動都方便，集8點＋199元或45點免費換；「快樂自由傘」的延伸傘片設計，不論是攜帶行李或親子出遊皆能輕鬆遮風擋雨，集8點＋399元或50點免費換；復古外型的「儀式感氣氛燈」一秒感受超chill的野外露營氛圍，旋鈕無段式調光可自由調節光源大小，6月12日前集8點＋699元或購買護膚商品折扣後滿699元可享換購價699元；「細節控整髮梳」採用無線設計搭配輕盈質感霧面機身，有3種溫度選擇，滿足不同髮質與造型需求，6月12日前集8點＋999元或購買髮類商品折扣後滿999元可享換購價999元。

屈臣氏即日起至6月12日推出「屈臣氏夏特賣」優惠，全店700件商品任意混搭享買1送1（不限同商品），醫美商品折扣後消費滿1,499元送100元商品提貨券，衛生棉、護墊、棉條全品項折扣後消費滿259元送30元商品提貨券。同時屈臣氏也推出會員專屬的超級品牌月，活動期間寵i會員購買花王與樂敦旗下產品滿額並登錄發票，就有機會抽中日本來回機票、空氣清淨機、Dyson吹風機等精美好禮。

屈臣氏「我的Hello Kitty時代」集點商品「儀式感氣氛燈」，6月12日前集8點＋699元或購買護膚商品折扣後滿699元可享換購價699元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏「我的Hello Kitty時代」集點商品「儀式感氣氛燈」，6月12日前集8點＋699元或購買護膚商品折扣後滿699元可享換購價699元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏「我的Hello Kitty時代」集點商品「好青春冷水壺」，擁有1,800ml超大容量，輕鬆補足所需水分。圖／屈臣氏提供
屈臣氏「我的Hello Kitty時代」集點商品「好青春冷水壺」，擁有1,800ml超大容量，輕鬆補足所需水分。圖／屈臣氏提供
屈臣氏「我的Hello Kitty時代」集點商品「好青春冷水壺」，集8點＋199元或45點免費換。圖／屈臣氏提供
屈臣氏「我的Hello Kitty時代」集點商品「好青春冷水壺」，集8點＋199元或45點免費換。圖／屈臣氏提供
屈臣氏「我的Hello Kitty時代」集點商品「細節控整髮梳」，採用無線設計搭配輕盈機身，居家、旅行都合適。圖／屈臣氏提供
屈臣氏「我的Hello Kitty時代」集點商品「細節控整髮梳」，採用無線設計搭配輕盈機身，居家、旅行都合適。圖／屈臣氏提供
屈臣氏「我的Hello Kitty時代」集點商品「細節控整髮梳」，6月12日前集8點＋999元或購買髮類商品折扣後滿999元可享換購價999元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏「我的Hello Kitty時代」集點商品「細節控整髮梳」，6月12日前集8點＋999元或購買髮類商品折扣後滿999元可享換購價999元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏「我的Hello Kitty時代」集點商品「隨性搭手機掛繩」，共有Hello Kitty、布丁狗、酷洛米等3款，款式隨機出貨，6月12日前集5點＋99元可兌換一個。圖／屈臣氏提供
屈臣氏「我的Hello Kitty時代」集點商品「隨性搭手機掛繩」，共有Hello Kitty、布丁狗、酷洛米等3款，款式隨機出貨，6月12日前集5點＋99元可兌換一個。圖／屈臣氏提供
屈臣氏「我的Hello Kitty時代」集點商品「儀式感氣氛燈」，擁有旋鈕無段式調光設計，可自由調節光源大小。圖／屈臣氏提供
屈臣氏「我的Hello Kitty時代」集點商品「儀式感氣氛燈」，擁有旋鈕無段式調光設計，可自由調節光源大小。圖／屈臣氏提供
屈臣氏「我的Hello Kitty時代」集點商品「快樂自由傘」，延伸傘片設計，不論是攜帶行李或親子出遊皆能輕鬆遮風擋雨，集8點＋399元或50點免費換。圖／屈臣氏提供
屈臣氏「我的Hello Kitty時代」集點商品「快樂自由傘」，延伸傘片設計，不論是攜帶行李或親子出遊皆能輕鬆遮風擋雨，集8點＋399元或50點免費換。圖／屈臣氏提供

Hello Kitty 折扣

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