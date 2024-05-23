美國人氣街牌UNDEFEATED正式登台 開幕時間、地點全公開！

誕生於洛杉磯街頭的UNDEFEATED一開始只是球鞋專門店，卻因為經營者Eddie Cruz與James Bond的遠見，逐漸發展成美式風格潮流服飾品牌，並擁有極高人氣。在成立品牌超過20年之後，UNDEFEATED將正式來台展店，讓消費者不用再冒著買到假貨風險，也能把最地道美式潮流風格穿上身。

UNDEFEATED首家門店與之毗鄰的是由Eddie Cruz創立的Union LA，另一家同樣是由他協助開設的Stussy。兩位經營者想要借助這些店鋪和品牌在紐約孕育的街頭服飾的能量，將街頭文化、運動、藝術、音樂和時尚帶入La Brea Ave街區。自2002年創立以來，UNDEFEATED與各大運動和街頭品牌保持著緊密合作，現已成為球鞋、街頭和運動文化的指標，它不僅是享譽全球的潮流精品零售店，還是一個主打運動潮流的生活方式品牌，因此在台人氣亦很高，所以有為數不少的仿冒。而就在今年夏天，UNDEFEATED也將正式來台拓點，陸續在台北及台中開設實體店鋪，滿足消費者們的期待。

洛杉磯街牌UNDEFEATED在今年夏天，將正式來台拓點，陸續在台北及台中開設實體店鋪，滿足消費者們的期待。圖／摘自facebook

而台牌GOOPiMADE攜手香港選貨單位432Hz推出限定聯名系列，運用自行開發的嶄新面料，採用透氣、涼爽、親膚等特點的材質呈現主題。系列圖案、剪裁與獨特寬鬆版型皆為帶來跟過去截然不同感受。像是其中雙層襯衫利用網眼布增添層次；下身長短褲款式，透過無止點的上下雙向拉鍊能快速改變褲型輪廓，並藉由內裡布料變化展現出視覺上的差異與強化透氣程度，讓忠實消費者都迫不及待想擁有。

GOOPiMADE聯名432Hz系列圖案、剪裁與獨特寬鬆版型皆為帶來跟過去截然不同感受。圖／GOOPiMADE提供