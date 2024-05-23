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「雨」中作樂！Yahoo奇摩拍賣、Pinkoi推薦「療癒系雨傘」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
Pinkoi推薦6款療癒系雨傘，讓雨傘不僅是工具，更是雨中漫步的可愛小物。圖／Pinkoi提供
Pinkoi推薦6款療癒系雨傘，讓雨傘不僅是工具，更是雨中漫步的可愛小物。圖／Pinkoi提供

梅雨鋒面報到，各地短暫強雨接連來，但不論天氣如何，都要維持好心情和正能量，一把造型、設計獨特的雨傘，讓雨天也能成為美好時光。

Yahoo奇摩拍賣精選趣味雨具推出「雨季生活提案專區」，5月31日前刷指定銀行卡最高送5,000元刷卡金，5月再祭出7-ELEVEN天天運費優惠。推薦避雨神器「迷彩黑膠雨傘」，頭盔式設計全方位包覆遮雨，可愛安全帽造型更能讓撐起傘的同時，立刻成為全場矚目焦點，效果、「笑」果俱佳，限時優惠價1,147元。另外還有雨天遛狗神器「寵物用雨傘」，讓毛小孩也能恣意漫步在雨中，限時優惠價610元起。

Pinkoi推薦6款療癒系雨傘，有著冰淇淋蘇打的消暑元素、歐式窗花靈感的貓咪主題，或者馬卡龍腳趾繪製的三角龍圖案，讓雨傘不僅是工具，更是雨中漫步的可愛小物。即日起至6月3日使用Pinkoi APP消費滿1,500元現折100元（每帳號限用一次）。

Pinkoi推薦的「YOU+MORE!｜沁涼冰淇淋蘇打傘」整體設計散發蘇打飲料般的清涼透明感，雨珠打在傘面上所呈現的閃閃發亮景象非常夢幻；「Macaron TOE馬卡龍腳趾｜三角龍的下雨天透明直傘」由童趣插畫風的馬卡龍腳趾，將其插畫主角之一的三角龍置入在透明雨傘上，可愛又有趣；「Hima.store暇のお店｜貓咪雨傘」採用馬賽克的彩虹拼貼設計打底，雨傘上點綴著可愛的貓咪圖案，貓奴們不可錯過；「Caetla｜可替換式環保輕量傘」以透明色彩感的罩面、輕盈的骨架及可替換的傘面，展現時尚品味；「富雨洋傘｜水槍傘」不僅色彩繽紛，中間的傘柄還可當成空氣水槍，創意十足；「HEY SUN｜注音透明自動直傘」以台灣特有的注音符號為主要印花設計，展現對台灣文化的熱愛與認同。

●附註：詳細優惠活動內容與商品售價以網頁公告為準。

Yahoo奇摩拍賣5月推出「雨季生活提案專區」，「迷彩黑膠雨傘」限時優惠價1,147元。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
Yahoo奇摩拍賣5月推出「雨季生活提案專區」，「迷彩黑膠雨傘」限時優惠價1,147元。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
Caetla｜可替換式環保輕量傘。圖／Pinkoi提供
Caetla｜可替換式環保輕量傘。圖／Pinkoi提供
Macaron TOE馬卡龍腳趾｜三角龍的下雨天透明直傘。圖／Pinkoi提供
Macaron TOE馬卡龍腳趾｜三角龍的下雨天透明直傘。圖／Pinkoi提供
YOU+MORE!｜沁涼冰淇淋蘇打傘。圖／Pinkoi提供
YOU+MORE!｜沁涼冰淇淋蘇打傘。圖／Pinkoi提供
富雨洋傘｜水槍傘。圖／Pinkoi提供
富雨洋傘｜水槍傘。圖／Pinkoi提供
Yahoo奇摩拍賣5月推出「雨季生活提案專區」，「寵物用雨傘」限時優惠價610元起。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
Yahoo奇摩拍賣5月推出「雨季生活提案專區」，「寵物用雨傘」限時優惠價610元起。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
Hima.store暇のお店｜貓咪雨傘。圖／Pinkoi提供
Hima.store暇のお店｜貓咪雨傘。圖／Pinkoi提供
HEY SUN｜注音透明自動直傘。圖／Pinkoi提供
HEY SUN｜注音透明自動直傘。圖／Pinkoi提供

雨傘

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