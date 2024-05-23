連3天送冷泡茶！日本漢堡排「肉的長谷川」2號店開幕

來自日本的漢堡排店「肉的長谷川」，繼今年4月台北SOGO忠孝館開設首間門市後，將於5月28日進駐誠品南西店，開設在台第二間分店。為慶祝新店開幕，限時3天享「買套餐送冷泡茶」優惠。

「肉的長谷川」自2010年於日本千葉縣起家，目前在日本共有8間分店。店內主打價格親民、高CP值的漢堡排料理。今年4月，品牌首度跨足海外，在台供應「長谷川經典漢堡排」、「長谷川日光蛋漢堡排」、「長谷川流心漢堡排」等多種品項，另外也有針對台灣限時推出的「日本和牛漢堡排套餐」。