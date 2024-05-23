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連3天送冷泡茶！日本漢堡排「肉的長谷川」2號店開幕

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
來自日本的漢堡排店「肉的長谷川」，將在台開設「誠品南西店」。圖／肉的長谷川提供
來自日本的漢堡排店「肉的長谷川」，將在台開設「誠品南西店」。圖／肉的長谷川提供

來自日本的漢堡排店「肉的長谷川」，繼今年4月台北SOGO忠孝館開設首間門市後，將於5月28日進駐誠品南西店，開設在台第二間分店。為慶祝新店開幕，限時3天享「買套餐送冷泡茶」優惠。

「肉的長谷川」自2010年於日本千葉縣起家，目前在日本共有8間分店。店內主打價格親民、高CP值的漢堡排料理。今年4月，品牌首度跨足海外，在台供應「長谷川經典漢堡排」、「長谷川日光蛋漢堡排」、「長谷川流心漢堡排」等多種品項，另外也有針對台灣限時推出的「日本和牛漢堡排套餐」。

「肉的長谷川」登台時，就曾立下「今年在台灣開10間分店」的目標，5月28日將會開設「誠品南西店」。為慶祝開幕，5月28日至5月30日，凡購買任一套餐，就贈送「冷泡茶」1瓶，每日限量150份。另外也將推出「日本和牛漢堡排套餐」，原價699元，特價499元，每日限量50份。

慶祝新店開幕，連續三天推出「買套餐送冷泡茶」優惠。圖／肉的長谷川提供
慶祝新店開幕，連續三天推出「買套餐送冷泡茶」優惠。圖／肉的長谷川提供

套餐 日本和牛 漢堡

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