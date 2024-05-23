端午限定！肯德基「粽香脆雞、粽香雞汁飯」只賣14天

端午節即將到來，肯德基宣佈獨家推出粽子風味的咔啦脆雞「粽香脆雞」，還有粽葉香氣濃郁的特製「三角粽香飯」，並且還有外型宛如粽葉的端午限定包裝盒，帶來端午節限定的新滋味。

肯德基新推出的「粽香脆雞」，將咔啦脆雞結合端午節吃粽子常搭配的甜辣醬、香菜花生粉等元素，創造出不同的體驗。「三角粽香飯」則是將雞汁飯配上油蔥、香菇、甜辣醬、香菜花生粉等配料，打造成為滋味豐富的粽香雞汁飯，復刻端午節的經典印象。兩款新品也都會採「三角形」設計，呼應粽子形象。

本次端午節限定商品，自5月28日至6月10日期間正式販售，會員可於即日起開放預購，共計有3種套餐組合。其中「粽香脆雞組」，內含有粽香脆雞、三角粽香飯與2塊上校雞塊，每套129元，搭配桶套餐，則享加購價119元。至於個人餐「粽香脆雞精選餐」，內含粽香脆雞、三角粽香飯、上校雞塊2塊、黃金超蝦塊3塊，還有原味蛋撻與百事可樂(中)，每套199元。另外還有適合雙人共享的「粽香脆雞雙人餐」，每套389元。活動期間，包裝盒也會改使用外型設計如粽葉的「端午限定外盒」，更添端午氣息。