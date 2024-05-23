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前衛造型精品運動鞋熱潮不減！高科技融合傳統工藝

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI Tag運動鞋光學白款，30,400元。圖／FENDI提供
FENDI Tag運動鞋光學白款，30,400元。圖／FENDI提供

精品高科技運動鞋熱潮不減。FENDI推出最新的FENDI Tag運動鞋，融合風格與功能，鞋面採用獨特的透氣網眼布和高科技布料製作，穿著起來感覺就像第二層肌膚一樣完美貼合腳型，鞋身兩側裝飾經典logo圖案，以塗鴉字母的形式重新詮釋，採用半透明 TPU材質製作，低調又不失街頭氣息。鞋舌上有一個方便穿脫的小孔，EVA 材質緩震鞋底的半透明前飾板，讓外觀時尚前衛又輕盈。FENDI Tag運動鞋的配色從淺灰色和光學白色組合，到霓虹黃色網布鞋面，以及不退流行的藍黑設計搭配灰色細節，彰顯個人帥氣前衛的運動型格。

Versace則推出Versace Mercury中性運動鞋系列，精緻複雜的織繩和經典希臘迴紋圖案營造出科幻小說感外觀。由專業工匠將長16米的鉤織繩索巧手製成運動鞋，採用獨特的鋸齒形刺繡，鞋面和襯裡由30件配件組成，全新研發的EVA鞋底添上品牌的特色希臘迴紋圖案和手繪內層，確保舒適輕巧。Versace字樣裝飾鍍金屬鞋跟、鞋舌和孔眼。運動鞋是由27位工匠組成的專業團隊精心製作，提供簡約時尚的全黑和全白款式；裝飾華麗閃石的特別版則有黑色配銀色和裸粉色配銀色選擇，另一款的設計以白色、銀色和金色為底色並以精緻的手工扭結鞋面取代閃石。全系列將於6月4日起限量發售。

Versace Mercury運動鞋系列黑色款。圖／Versace提供
Versace Mercury運動鞋系列黑色款。圖／Versace提供
Versace推出Versace Mercury中性運動鞋系列。圖／Versace提供
Versace推出Versace Mercury中性運動鞋系列。圖／Versace提供
FENDI推出最新的FENDI Tag運動鞋。圖／FENDI提供
FENDI推出最新的FENDI Tag運動鞋。圖／FENDI提供
FENDI Tag運動鞋霓虹黃色款，30,400元。圖／FENDI提供
FENDI Tag運動鞋霓虹黃色款，30,400元。圖／FENDI提供
Versace推出Versace Mercury中性運動鞋系列。圖／Versace提供
Versace推出Versace Mercury中性運動鞋系列。圖／Versace提供
FENDI Tag運動鞋藍灰色款，30,400元。圖／FENDI提供
FENDI Tag運動鞋藍灰色款，30,400元。圖／FENDI提供
FENDI Tag運動鞋霓虹黃色款，30,400元。圖／FENDI提供
FENDI Tag運動鞋霓虹黃色款，30,400元。圖／FENDI提供
Versace推出Versace Mercury中性運動鞋系列。圖／Versace提供
Versace推出Versace Mercury中性運動鞋系列。圖／Versace提供
Versace Mercury運動鞋系列白色款。圖／Versace提供
Versace Mercury運動鞋系列白色款。圖／Versace提供
FENDI Tag運動鞋淺灰色款，30,400元。圖／FENDI提供
FENDI Tag運動鞋淺灰色款，30,400元。圖／FENDI提供
Versace推出Versace Mercury中性運動鞋系列。圖／Versace提供
Versace推出Versace Mercury中性運動鞋系列。圖／Versace提供

FENDI 希臘 運動

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