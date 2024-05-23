6月開幕！巴菲特最愛牛排館S&W插旗台中7期CBD時代廣場

股神巴菲特慈善午宴指定的牛排館Smith & Wollensky，擁有超過40年的乾式熟成專業技術，落腳於台北市信義區微風南山47樓的亞洲首店，今年迎來開幕屆滿五周年。Smith & Wollensky在台的第二家店，確定落腳台中七期CBD時代廣場，位於34樓高樓層，預定6月12日舉行開幕典禮。

經典美式牛排館Smith & Wollensky於1977年創立於美國紐約市曼哈頓49街與第三大道的轉角處，主打美式大份量分享餐點，提供正宗美式乾式熟成頂級厚切牛排，讓饕客可以享受大口吃肉的滿足感。股神巴菲特自2000年起舉辦慈善午宴競標，得標者可以攜伴親友，與巴菲特在Smith & Wollensky共進午餐。活動至今已為格萊德基金會（Glide Foundation）募得超過5000萬美金，這項活動在2023年因巴菲特已高齡92歲而劃下句點。

Smith & Wollensky在台開幕5年以來，始終是熱門的景觀約會餐廳，也是消費者公認的預約困難店。厚達4公分、每頭牛僅能切出兩份的夏多布里昂牛排32盎司（8,990元），始終是店裡不敗的人氣之選。餐廳將夏多布里昂牛排外層裹上Smith & Wollensky特製咖啡可可粉後，先以低溫慢烤的方式維持中心軟嫩多汁，再以高溫炙烤至外層焦香酥脆，切開牛排後出現的粉紅肉色，讓人食慾大開。