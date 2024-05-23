LINE Keep延後停用期限至8月底 2步驟快速下載備份 快改用「Keep筆記」保存訊息

LINE宣布「LINE Keep」即將結束服務的消息一出，讓許多習慣將資料隨手存的用戶相當緊張，但已經推出好幾年的「Keep筆記」功能其實仍可繼續使用，同樣可以幫用戶暫存文字、照片、影片、連結、檔案、語音等各種檔案資訊，還沒用過的人，現在趕快把「Keep筆記」釘選起來。

就像有些人會自己開一個個人群組存資料一樣，「Keep筆記」是LINE官方推出只有自己能夠瀏覽的私人聊天室，跟一般聊天室差不多，用戶可以用來傳送文字、照片、影片、連結、檔案、語音等檔案，平常收到重要訊息時，直接轉傳到Keep筆記超級方便又直覺，若是使用頻率高，或是想要更快隨時查詢內容，還可以將Keep筆記釘選在聊天列表上方，更容易查找。

與「Keep」可以永久儲存各式檔案不同的是，發送到「Keep筆記」的照片、影片、檔案，就像其他LINE聊天室一樣，若沒有另存至裝置內，將會在大約2週後失效。

但若是發送文字或連結等文字內容至「Keep筆記」，則可經由聊天紀錄備份功能，在有換機需求時復原。