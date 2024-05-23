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LINE Keep延後停用期限至8月底 2步驟快速下載備份 快改用「Keep筆記」保存訊息

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LINE Keep延至8月28日13時停止服務，快改用Keep筆記。圖／LINE提供
LINE Keep延至8月28日13時停止服務，快改用Keep筆記。圖／LINE提供

LINE宣布「LINE Keep」即將結束服務的消息一出，讓許多習慣將資料隨手存的用戶相當緊張，但已經推出好幾年的「Keep筆記」功能其實仍可繼續使用，同樣可以幫用戶暫存文字、照片、影片、連結、檔案、語音等各種檔案資訊，還沒用過的人，現在趕快把「Keep筆記」釘選起來。

就像有些人會自己開一個個人群組存資料一樣，「Keep筆記」是LINE官方推出只有自己能夠瀏覽的私人聊天室，跟一般聊天室差不多，用戶可以用來傳送文字、照片、影片、連結、檔案、語音等檔案，平常收到重要訊息時，直接轉傳到Keep筆記超級方便又直覺，若是使用頻率高，或是想要更快隨時查詢內容，還可以將Keep筆記釘選在聊天列表上方，更容易查找。

與「Keep」可以永久儲存各式檔案不同的是，發送到「Keep筆記」的照片、影片、檔案，就像其他LINE聊天室一樣，若沒有另存至裝置內，將會在大約2週後失效。

但若是發送文字或連結等文字內容至「Keep筆記」，則可經由聊天紀錄備份功能，在有換機需求時復原。

為了讓用戶有更多時間將原本存在LINE Keep的內容下載保存下來，LINE除了宣布將結束服務期限延後至8月28日13時停止，也提供了快速儲存檔案的教學。想要打包儲存照片及影片，只要點選主頁右上方的Keep圖示 >「下載照片及影片」> 選擇希望儲存的照片及影片後，點選畫面下方的「下載」，即可將內容儲存於裝置中，透過照片或相簿應用程式瀏覽。如果想儲存的是文字、連結及檔案，同樣點選主頁右上方的Keep圖示，點選希望儲存的項目右上方「⁝」圖示並選擇「分享」，再點選「分享至應用程式」後，即可透過希望使用的方法儲存項目。

一鍵打包所有Keep內的照片與影片。圖／LINE提供
一鍵打包所有Keep內的照片與影片。圖／LINE提供
「Keep筆記」是一個方便紀錄查找的個人暫存空間。圖／LINE提供
「Keep筆記」是一個方便紀錄查找的個人暫存空間。圖／LINE提供
分享Keep內文字、連結及檔案的方法。圖／LINE提供
分享Keep內文字、連結及檔案的方法。圖／LINE提供
保存Keep內文字、連結及檔案的方法。圖／LINE提供
保存Keep內文字、連結及檔案的方法。圖／LINE提供

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