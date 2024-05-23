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一秒就到沖繩！Orion奧利恩啤酒3款人氣新品搶先登場

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
「Orion CHURA初浪特調風味雞尾酒」350毫升單罐原價64元。圖／美樂啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Orion CHURA初浪特調風味雞尾酒」350毫升單罐原價64元。圖／美樂啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

來自日本的Orion奧利恩今夏隆重上市三款特色啤酒——「Orion黑生啤酒」、「Orion沖繩釀酒獅頂級淡愛爾」、「Orion CHURA初浪特調風味雞尾酒」，每一款都帶有沖繩獨特的風味和魅力，僅在全聯、家樂福、大潤發搶先上市。

「Orion黑生啤酒」使用來自沖繩伊江島的大麥，含有更高的礦物質和蛋白質，提升了啤酒的風味和獨特口感。精心選用烘焙麥芽及淺色麥芽，使啤酒無苦味、帶有麥芽的風味和烘焙香氣，超凡的順口特性挑戰了傳統黑啤，將成為市場上最順口的黑生啤酒，350毫升6入裝原價279元。

「Orion沖繩釀酒獅頂級淡愛爾」釀造過程長達兩年多的研發時間，從沖繩各地自然生長的花卉和植物中收集高達3,000個樣本，經過反覆篩選最終找到沖繩宇流麻市的白色三葉草培育出的新鮮酵母進行釀製，獨家配方使得每一杯啤酒都蘊含了獨特的頂級風味，賦予啤酒獨有的香氣，口感圓潤柔和，尾韻都帶有細膩而多元的果香，350毫升3入裝原價169元。

「Orion CHURA初浪特調風味雞尾酒」融合沖繩獨有的風味元素，將沖繩特產青檸果實與沖繩宮古島海鹽完美結合，Orion獨家技術調配的糖度和清爽口感，讓清爽的甜味與酸鹹相融合，啜飲一口，清新的青檸香氣繚繞於鼻尖，鮮明的酸味立刻激活味蕾，中調感受沖繩宮古島的海鹽的鹹味與青檸的酸味交織，創造出宜人的平衡感，350毫升單罐原價64元。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Orion奧利恩今夏隆重上市三款特色啤酒——「Orion CHURA初浪特調風味雞尾酒」（左起）、「Orion黑生啤酒」、「Orion沖繩釀酒獅頂級淡愛爾」。圖／美樂啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Orion奧利恩今夏隆重上市三款特色啤酒——「Orion CHURA初浪特調風味雞尾酒」（左起）、「Orion黑生啤酒」、「Orion沖繩釀酒獅頂級淡愛爾」。圖／美樂啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Orion黑生啤酒」350毫升6入裝原價279元。圖／美樂啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Orion黑生啤酒」350毫升6入裝原價279元。圖／美樂啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Orion沖繩釀酒獅頂級淡愛爾」350毫升3入裝原價169元。圖／美樂啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Orion沖繩釀酒獅頂級淡愛爾」350毫升3入裝原價169元。圖／美樂啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

沖繩 烘焙

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