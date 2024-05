經典定格！GUCCI形象廣告 重現Jannik Sinner果敢風采

風靡全球的「怪獸與大自然的奇幻世界」(Fantastic Beasts™: The Wonder of Nature)特展,由華納兄弟探索全球主題娛樂(Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment)與大英自然史博物館聯手打造,2020年在倫敦首次展出吸引了無數的粉絲前往朝聖,並引起熱烈討論。透過展出內容,觀眾將沉浸在奇幻世界、自然與科學所交織的氛圍中,不僅能對多樣化的地球生物有全新的認識,更凸顯保育自然生態的重要。

2024-05-23 12:00