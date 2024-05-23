快訊

北市士林區停電影響逾1萬戶！故宮也停「一片漆黑」

中捷砍人「醫專生」心智正常！凌晨收押進看守所...情緒大配合度低

基隆殺人未遂逃犯假名應徵臨時工「卻誤寫本名」...老闆嚇壞報警

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PEDRO首度攜手插畫家重新演繹 再認識ICON系列與台灣文化

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
新加坡時尚品牌PEDRO首次與藝術家Tiffany和Kenneth合作，將品牌Logo和經典單品融入台灣意象，來創造出插畫。圖／PEDRO提供
新加坡時尚品牌PEDRO首次與藝術家Tiffany和Kenneth合作，將品牌Logo和經典單品融入台灣意象，來創造出插畫。圖／PEDRO提供

為了ICON系列夏季新品上市，新加坡時尚品牌PEDRO首次與藝術家Tiffany和Kenneth合作，將品牌Logo和經典單品融入台灣意象，包含台北101中正紀念堂台中歌劇院和高雄龍虎塔都成為插畫的一部分，凸顯了品牌對於本地市場的重視。

Double P Logo是其PEDRO最具代表性的伏法，這季以帆布作為核心材質，結合皮革質料，帶來清新夏季風格。為了能彰顯其特色，PEDRO找來新加坡藝術家Tiffany和Kenneth合作，專為台灣市場繪製日常生活元素轉化為充滿趣味的視覺，成為這系列專屬插畫。除了以知名地標入畫之外，還把小籠包和珍珠奶茶詮釋其中，並加入ICON系列包包與鞋履，讓創意與時尚相融。而這季女用ICON帆布托特包將皮革運用在開口滾邊和背帶處，提升實用性。經典圓餅包也換上帆布新面貌，透過與皮革拼接呼應夏日氣息。另外，男款則推出休閒、半正式的雙隔層翻蓋設計的皮革單肩包，藉由色彩與異材質的堆疊，更能展現個人風格與生活態度。必備托特包款，優化了尺寸大小，簡潔輪廓能與日常造型輕衣搭配。

來自香港，受到三吉彩花、佐佐木希等名人愛用的袋包品牌Cafuné即日起至7月21日於遠百信義A13開設首個快閃店。圖／Cafuné提供
來自香港，受到三吉彩花、佐佐木希等名人愛用的袋包品牌Cafuné即日起至7月21日於遠百信義A13開設首個快閃店。圖／Cafuné提供

來自香港，受到三吉彩花、佐佐木希等名人愛用的袋包品牌Cafuné即日起至7月21日於遠百信義A13開設首個快閃店。品牌以義大利皮革加上不過時設計帶來精緻感，因此在女星消費者之間頗有人氣。而此次快閃店裝潢以柔和的淺黃色打造典雅春夏感，再加上灰藍色包款，以及植物作點綴，整體營造出愜意舒適的購物氛圍。同時為了首家在台快閃店成立，Cafuné則帶來全新Egg水桶包，獨特形狀和弧度，加上包包身上別緻的「小金蛋」配扣，既俏皮又有質感，還兼具實用度。

PEDRO ICON皮革托特包，4,990元。圖／PEDRO提供
PEDRO ICON皮革托特包，4,990元。圖／PEDRO提供

同時為了首家在台快閃店成立，Cafuné則帶來全新Egg水桶包。圖／Cafuné提供
同時為了首家在台快閃店成立，Cafuné則帶來全新Egg水桶包。圖／Cafuné提供

PEDRO ICON帆布單肩包，3,690元。圖／PEDRO提供
PEDRO ICON帆布單肩包，3,690元。圖／PEDRO提供

PEDRO ICON皮革單肩包，4,390元。圖／PEDRO提供
PEDRO ICON皮革單肩包，4,390元。圖／PEDRO提供

PEDRO ICON皮革單肩包，4,390元。圖／PEDRO提供
PEDRO ICON皮革單肩包，4,390元。圖／PEDRO提供

PEDRO ICON帆布水桶包，4,990元。圖／PEDRO提供
PEDRO ICON帆布水桶包，4,990元。圖／PEDRO提供

中正紀念堂 台中歌劇院 台北101 品牌 快閃 珍珠奶茶

延伸閱讀

GU夏日感謝祭準時登場 必買超優惠價格單品、加贈超萌野餐盒

少時Tiffanyt吐槽回SM彩排規矩多 霸氣喊：這棟樓也是我賺來的！

LG BEAUTY LAND快閃店免費逛！ 療癒打卡點闖關好禮帶回家

韓星愛牌獨家快閃店在台北！重現加州愜意生活氛圍 輕鬆穿梭運動與日常感

相關新聞

一秒就到沖繩！Orion奧利恩啤酒3款人氣新品搶先登場

來自日本的Orion奧利恩今夏隆重上市三款特色啤酒——「Orion黑生啤酒」、「Orion沖繩釀酒獅頂級淡愛爾」、「Or...

傳統戲曲結合時裝秀 2024北海岸時尚藝術季6月8日跨界登場

北海岸時尚藝術季今年邁入第5年，再度重回富基漁港登場。今年主題結合傳統戲曲與當代時尚藝術，跨界展演，重頭戲是6月8日永續...

經典定格！GUCCI形象廣告 重現Jannik Sinner果敢風采

每個人的人生總有些閃耀時刻，而特別的時刻更值得長久紀念、盛大慶祝。義大利精品品牌GUCCI推出全新形象廣告，以知名網球好...

亞洲第一站「怪獸與大自然的奇幻世界」特展 今年暑假強勢登台

風靡全球的「怪獸與大自然的奇幻世界」（Fantastic Beasts™: The Wonder of Nature）特展，由華納兄弟探索全球主題娛樂（Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment）與大英自然史博物館聯手打造，2020年在倫敦首次展出吸引了無數的粉絲前往朝聖，並引起熱烈討論。透過展出內容，觀眾將沉浸在奇幻世界、自然與科學所交織的氛圍中，不僅能對多樣化的地球生物有全新的認識，更凸顯保育自然生態的重要。

好評不斷！法文音樂劇《唐璜》台北場盛大開演

繼「鐘樓怪人」、「羅密歐與茱麗葉」後最受歡迎的法文音樂劇作品的「唐璜」剛結束高雄衛武營的演出，就馬不停蹄北上，回到台北流行音樂中心繼續開演，高雄演出時也快速傳出高評價的口碑，讓許多台北的觀眾都非常期待，「唐璜」音樂劇在台北連續演出至廿六日，民眾要趕快把握最後購票機會。

PEDRO首度攜手插畫家重新演繹 再認識ICON系列與台灣文化

為了ICON系列夏季新品上市，新加坡時尚品牌PEDRO首次與藝術家Tiffany和Kenneth合作，將品牌Logo和經典單品融入台灣意象，包含台北101、中正紀念堂、台中歌劇院和高雄龍虎塔都成為插畫的一部分，凸顯了品牌對於本地市場的重視。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。