PEDRO首度攜手插畫家重新演繹 再認識ICON系列與台灣文化

為了ICON系列夏季新品上市，新加坡時尚品牌PEDRO首次與藝術家Tiffany和Kenneth合作，將品牌Logo和經典單品融入台灣意象，包含台北101、中正紀念堂、台中歌劇院和高雄龍虎塔都成為插畫的一部分，凸顯了品牌對於本地市場的重視。

Double P Logo是其PEDRO最具代表性的伏法，這季以帆布作為核心材質，結合皮革質料，帶來清新夏季風格。為了能彰顯其特色，PEDRO找來新加坡藝術家Tiffany和Kenneth合作，專為台灣市場繪製日常生活元素轉化為充滿趣味的視覺，成為這系列專屬插畫。除了以知名地標入畫之外，還把小籠包和珍珠奶茶詮釋其中，並加入ICON系列包包與鞋履，讓創意與時尚相融。而這季女用ICON帆布托特包將皮革運用在開口滾邊和背帶處，提升實用性。經典圓餅包也換上帆布新面貌，透過與皮革拼接呼應夏日氣息。另外，男款則推出休閒、半正式的雙隔層翻蓋設計的皮革單肩包，藉由色彩與異材質的堆疊，更能展現個人風格與生活態度。必備托特包款，優化了尺寸大小，簡潔輪廓能與日常造型輕衣搭配。

來自香港，受到三吉彩花、佐佐木希等名人愛用的袋包品牌Cafuné即日起至7月21日於遠百信義A13開設首個快閃店。圖／Cafuné提供

來自香港，受到三吉彩花、佐佐木希等名人愛用的袋包品牌Cafuné即日起至7月21日於遠百信義A13開設首個快閃店。品牌以義大利皮革加上不過時設計帶來精緻感，因此在女星消費者之間頗有人氣。而此次快閃店裝潢以柔和的淺黃色打造典雅春夏感，再加上灰藍色包款，以及植物作點綴，整體營造出愜意舒適的購物氛圍。同時為了首家在台快閃店成立，Cafuné則帶來全新Egg水桶包，獨特形狀和弧度，加上包包身上別緻的「小金蛋」配扣，既俏皮又有質感，還兼具實用度。

PEDRO ICON皮革托特包，4,990元。圖／PEDRO提供

同時為了首家在台快閃店成立，Cafuné則帶來全新Egg水桶包。圖／Cafuné提供

PEDRO ICON帆布單肩包，3,690元。圖／PEDRO提供

PEDRO ICON皮革單肩包，4,390元。圖／PEDRO提供

PEDRO ICON皮革單肩包，4,390元。圖／PEDRO提供