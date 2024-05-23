浮誇系粉紅沙灘登陸福隆海水浴場 一秒少女心噴發、輕鬆變身網美

迎接盛夏到來，台牌AIR SPACE也為消費者帶來驚喜！從即日起至7月31日止，把超夢幻粉紅海岸搬進福容貢寮，讓所有人都能享受到這片彷彿加州聖塔莫尼卡的絕美沙灘。

AIR SPACE以「Santa Monica Splash浮誇系粉紅海灘」為概念，進駐福容貢寮沙灘，利用度假氛圍的粉紅陽傘和懶骨頭，打造一整片粉色座位區，讓人一秒少女心噴發，簡直就是女孩們獨家的專屬攝影棚。不論身著比基尼或是休閒洋裝，都能隨意拍出人生美照。沙灘上最大亮點絕對是美國獨有的救生小屋，同時搭配相呼應的木製更衣間和救生哨椅，從斜坡處可通往救生站上的瞭望台，近距離欣賞一望無際海景，讓人一秒到加州。為此，AIR SPACE還呈現水陸兩用2WAY系列比基尼，專為滿足女性們多項運動需求而設計，不僅適合水上活動，更強調能在陸地上進行瑜伽、騎腳踏車等低強度運動，十分超值。

AIR SPACE進駐福容貢寮沙灘，利用度假氛圍的粉紅陽傘和懶骨頭，打造一整片粉色座位區，讓人一秒少女心噴發。圖／AIR SPACE提供

而男孩們到了海邊，能展現帥氣感、吸引喜歡的人目光，莫過於就是衝浪了。澳洲品牌QUIKSILVER今年就推出HIGHLINE無限新浪型高科技專業衝浪褲，具有延展性、輕質舒適，是專業衝浪人量身打造。除了專業款之外，QUIKSILVER更帶來EVERYDAY MADE BETTER系列，親膚柔軟布料來自回收環保素材與海洋廢棄物，並使用由植物及礦物質製成的天然染料，有效降低對環境的傷害，呼應品牌永續發展精神。另有VOLLEY衝浪褲款式，於側邊及後側附有口袋，腰間鬆緊帶搭配穩定褲頭綁繩設計，整體更有海灘度假休閒風。

沙灘上最大亮點絕對是美國獨有的救生小屋，從斜坡處可通往救生站上的瞭望台，近距離欣賞一望無際海景。圖／AIR SPACE提供

AIR SPACE「Santa Monica Splash浮誇系粉紅海灘」讓人一秒少女心噴發，簡直就是女孩們獨家的專屬攝影棚。圖／AIR SPACE提供

澳洲品牌QUIKSILVER今年推出HIGHLINE無限新浪型高科技專業衝浪褲。圖／QUIKSILVER提供

AIR SPACE呈現水陸兩用2WAY系列比基尼，專為滿足女性們多項運動需求而設計。圖／AIR SPACE提供