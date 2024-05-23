好評不斷！法文音樂劇《唐璜》台北場盛大開演
繼「鐘樓怪人」、「羅密歐與茱麗葉」後最受歡迎的法文音樂劇作品的「唐璜」剛結束高雄衛武營的演出，就馬不停蹄北上，回到台北流行音樂中心繼續開演，高雄演出時也快速傳出高評價的口碑，讓許多台北的觀眾都非常期待，「唐璜」音樂劇在台北連續演出至廿六日，民眾要趕快把握最後購票機會。
雖然不少民眾對於「唐璜」的故事早已非常熟悉，但能在台灣親眼欣賞到音樂劇感到十分開心，紛紛表示「非常的專業、非常精彩」、「對踢踏舞的橋段非常驚豔」、「充分感受到西班牙熱情」、「在現場受到各種元素的刺激，心裡的激動難以形容」，也有許多觀眾對於演員的超高顏值感到震驚，像是男主角「唐璜」以及風情萬種的安達盧西亞女郎，認為能欣賞到他們跳舞、唱歌是非常享受的一件事。昨台北場售演，也吸引不少名人前來觀賞，包含謝哲青、方宥心、周孝安等學界、演藝界知名人士都紛紛到場想要體驗「唐璜」現場魅力。
經典法文音樂劇「唐璜」首演好評不斷，而今年正好是「唐璜」二十周年的全球紀念巡演，機會難得，有興趣的民眾要趕快把握最後購票機會。
唐璜故事經歷過百年淬鍊，充滿不同版本的演繹，包含音樂、文學、小說等，而法文音樂劇正是最受歡迎的呈現，即日起至五月廿六日在台北流行音樂中心演出。優惠最低八八折起，購票請上 udn售票網。
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