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亞洲第一站「怪獸與大自然的奇幻世界」特展 今年暑假強勢登台

聯合新聞網／ 聯合數位文創
「怪獸與大自然的奇幻世界」特展將於今年暑假強勢登場，英國展出內容完整移師來台，不容錯過。圖／大英自然史博物館提供。
「怪獸與大自然的奇幻世界」特展將於今年暑假強勢登場，英國展出內容完整移師來台，不容錯過。圖／大英自然史博物館提供。

風靡全球的「怪獸與大自然的奇幻世界」（Fantastic Beasts™: The Wonder of Nature）特展，由華納兄弟探索全球主題娛樂（Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment）與大英自然史博物館聯手打造，2020年在倫敦首次展出吸引了無數的粉絲前往朝聖，並引起熱烈討論。透過展出內容，觀眾將沉浸在奇幻世界、自然與科學所交織的氛圍中，不僅能對多樣化的地球生物有全新的認識，更凸顯保育自然生態的重要。

7月4日中正紀念堂開展的「怪獸與大自然的奇幻世界」為亞洲首次展出，特別推出全球獨家、極具收藏價值的899元雙人紀念套票（https://bit.ly/43YJcPx）、玻璃獸絨毛玩偶套票（https://bit.ly/44d03hJ），今（5/22）中午12點udn售票網搶先開賣，另有390元最優惠預售單人票同步啟售！

全亞洲第一站！英國官方展覽首度移師登台

「怪獸與大自然的奇幻世界」特展，將大英自然史博物館領先全球的珍貴館藏，與《哈利波特》與《怪獸與牠們的產地》系列電影中的出現的道具、兩套系列書籍出版社Bloomsbury Publishing的原創藝術作品，以及受到魔法世界啟發的模型等一同展示。觀眾有機會沉浸在奇幻世界、大自然與科學所交織的氛圍中，發現到傳說中的生物及令人無法自拔的魔法故事，都是受到現實世界的大自然所啟發；同時也將了解受到廣大粉絲喜愛的《怪獸與牠們的產地》和《哈利波特》電影中，所出現的奇獸與現實自然界生物之間的聯繫。

整個展覽的空間十分令人驚嘆，觀眾進入展場，不僅能了解更多傳說中生物背後的故事，更能進一步探索奇幻怪獸那些與現實生物共同擁有不可思議的能力；就像電影中的紐特．斯卡曼德（Newt ScamanderTM）一樣，真實世界的科學家也不斷幫助人們了解自然界中的生物，激發大家保護這些生物的熱情。

大英自然史博物館的豐富館藏，探索現實世界中的自然生物，如何激發魔法生物的誕生。圖／大英自然史博物館提供。
大英自然史博物館的豐富館藏，探索現實世界中的自然生物，如何激發魔法生物的誕生。圖／大英自然史博物館提供。

獨家販售限定周邊只在展覽現場買得到

除了精彩豐富的展覽內容，最值得粉絲期待的莫過於展覽限定周邊商品，包括粉絲熱愛的展覽限定玻璃獸絨毛玩偶、感溫變色馬克杯、奇獸文具套裝組等眾多限定商品，只在現場販售等著粉絲帶回家收藏！

台北展獨家推出雙人紀念套票、玻璃獸絨毛玩偶套票

為了慶祝台北為「怪獸與大自然的奇幻世界」特展亞洲首站，特別獨家推出有著奇獸設計的雙人紀念套票，極具收藏價值，此外更同步推出收藏、使用兩相宜的可愛玻璃獸絨毛玩偶套票，絕對都是粉絲們在預售優惠期間購入的絕佳選擇。

最優惠價390元預售單人票、全球獨家推出極具收藏價值的899元雙人紀念套票（https://bit.ly/43YJcPx），以及玻璃獸絨毛玩偶套票（https://bit.ly/44d03hJ），於今（5/22）中午12點於udn售票網啟售。更多詳細資訊，請隨時關注展覽官方粉絲團

玻璃獸絨毛玩偶套票。圖/聯合數位文創提供
玻璃獸絨毛玩偶套票。圖/聯合數位文創提供

899元雙人紀念套票，共兩款。幻影猿+木精為A款、玻璃獸+爆角怪為B款。圖／聯合數位文創提供
899元雙人紀念套票，共兩款。幻影猿+木精為A款、玻璃獸+爆角怪為B款。圖／聯合數位文創提供

【展覽資訊】

《怪獸與大自然的奇幻世界》特展

展覽日期 │ 2024/7/4（四）-2024/10/13（日）

展覽地點 │ 國立中正紀念堂1展廳

營業時間 │ 每日10:00-18:00

主辦單位 │ 大英自然史博物館、華納兄弟探索全球主題娛樂、BBC、聯合數位文創

協辦單位 │ 國立中正紀念堂管理處

官方粉團 │ https://www.facebook.com/fantasticbeastthewonderofnature

中正紀念堂

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