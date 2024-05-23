張立人「戰鬥之城．終」狂想台灣未來 北師美術館上演

藝術家張立人歷時14年的「戰鬥之城．終」，完整匯集《戰鬥之城》系列作品的錄像裝置、漫畫、模型、拍攝場景、道具及分鏡手稿等百餘件展品，日前贏得北師美術館兩年一度的「作夢計畫」徵件第4屆獲選。該作即日起在北師美術館展出以來，好評不斷，歡迎觀眾掌握7月21日前觀賞。

張立人研究所畢業前即連續斬獲多個台灣藝術界重要獎項，包括高雄美術獎首獎（2009）、台北美術獎首獎（2009）、第7屆桃源創作獎首獎（2009）及第8屆台新藝術獎入圍（2010）。然而他並未因此走上藝術家的康莊大道，開始反身詰問藝術何用，2010年開始創作《戰鬥之城》系列。

在《戰鬥之城》中，張立人試著以自身的軌跡，談論關於藝術家如何在越趨現實的大環境下，試著保有自我以及理想。「戰鬥之城．終」更透過張立人打造的舞台場景、角色刻畫及人物命運的敘事，建構出介於想像與現實之間的虛擬世界，直探藝術創作的本質與藝術家的命運。

《戰鬥之城》共有三部曲：首部曲〈台灣之光〉（2010-2017）由中年魯蛇陳志強告白未果，卻意外成為即將毀滅世界的全民公敵起始，衍伸出美國駐軍及第二部〈經濟奇蹟〉（2018-2022）國際企業託管、最終章〈福爾摩沙〉（2020-2021）AI宰制人類鬥爭等饒富預言性的後續事件。

系列作品汲取並挪用漫畫、電影、動畫、影視媒體等大眾文化的形式及元素，張立人還仿擬舞台劇的方式於現實世界搭建場景，從無到有創建一個繁複而龐雜的世界，藝術家一人分飾多角，集編劇、操偶、美術場景建置、拍攝、剪輯、配音等角色於一身，精采絕倫。

錄像作品裡的〈場景模型〉，是藝術家以木條以及保麗龍等材料，依據不同時期的成長經驗即興拼貼，搭建出一座記憶中的城市模型；108個人偶則以衛生紙製作，以粗糙的表面與紋理呈現大略「堪用」的人型，微妙拉開故事與現實的距離，每個角色配有各自的物件道具，像是預示其在故事中的命運。

這座既虛構又真實的城市，猶如藝術家創造出的沙盒，在加入不同性格的角色和規則設定後，發展出複雜的敘事路徑。張立人以生命作為一種敘事方式，構築一個複雜的多重顯影，將自己的生活與作品層層疊疊交織起來，像是夢中還有一個夢，在生命的迷宮中還有另一個迷宮。

北師美術館的「作夢計畫」向來企圖透過與獲選創作者的緊密協作，思考機構除了給創作者經費、空間和行政等支援外，還能有何種樣貌？本屆「作夢計畫」即回應張立人的徵件提案，在開展前一個半月開放空間讓藝術家進駐。

展期間，張立人以二樓展場的大型模型重新拍攝《戰鬥之城》第一部中的「二周目」，與14年前的自己對話，同時開啟作品的下一生命週周期，將於閉展前在北師美術館舉行首映。此外，也邀請藝評人謝鎮逸擔任觀察書寫者，企圖於藝術家自身及機構敘寫的樣貌外，開拓另一條走入「戰鬥之城．終」的路徑。