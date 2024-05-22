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「活蛞蝓壽司」源頭找到了 合點壽司晚間發聲明致歉

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「活蛞蝓壽司」源頭找到了！合點壽司致歉

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
合點壽司遭爆料，花壽司裡面竟出現一條活生生的「蛞蝓」。圖／取材自爆料公社
合點壽司遭爆料，花壽司裡面竟出現一條活生生的「蛞蝓」。圖／取材自爆料公社

日前有民眾在知名連鎖壽司「合點壽司 京站店」用餐時，發現花壽司中竟然有活生生的蛞蝓爬出，引起網友與北市衛生局的注意。對此，合點壽司於5月22日晚間發布聲明致歉，表示蛞蝓來自餐點中的「紅卷鬚生菜」，目前相關商品已經全部下架，部份店舖皆已接受各縣市衛生局稽查。

根據網友當初爆料的文章中，指出在用餐時，於花壽司爬出活生生的蛞蝓，立即向店家反應。事發之後，衛生局也前往餐廳稽查，並發現現場有甜醬未標示名稱及效期、送餐軌道衛生不潔等事項，已要求店家於5月22日前改善完畢。

發生蛞蝓事件的「合點壽司」，在5月22日也發表致歉聲明，除了道歉之外，文中表示合點壽司部份店舖已接受各縣市衛生局稽查，缺失項目皆已在限期內完成改善，未來也將全力配合政府單位稽查。同時聲明也表示，經溯源釐清，蛞蝓來自餐點食材中的紅卷鬚生菜，生菜使用水耕種植。在內部人員清洗葉菜未仔細檢查，師傅手捲壽司亦未再次留意食材，故而發生事件。

業者表示，5月19日營業前全台店鋪已將含有該食材之商品全部下架；同時，日本方及商品部已在進行食材更替與調整並進行內部管理、檢討，避免未來類似事件發生。除了問題商品下架、溯源釐清避免再次發生，並與用餐顧客取得聯繫、致歉並慰問身心狀況，目前皆在保持聯繫與關切中。對於網友的評論，合點壽司也表示，針對部分留言，本公司及全店鋪並未刪除Google任何評論、一切評論皆是我們改善與進步的寶貴意見。

合點壽司針對蛞蝓事件發表致歉聲明。圖／擷取自合點壽司 がってん寿司 Taiwan粉絲頁
合點壽司針對蛞蝓事件發表致歉聲明。圖／擷取自合點壽司 がってん寿司 Taiwan粉絲頁

壽司 衛生局 食材

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