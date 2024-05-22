「活蛞蝓壽司」源頭找到了！合點壽司致歉

日前有民眾在知名連鎖壽司「合點壽司 京站店」用餐時，發現花壽司中竟然有活生生的蛞蝓爬出，引起網友與北市衛生局的注意。對此，合點壽司於5月22日晚間發布聲明致歉，表示蛞蝓來自餐點中的「紅卷鬚生菜」，目前相關商品已經全部下架，部份店舖皆已接受各縣市衛生局稽查。

根據網友當初爆料的文章中，指出在用餐時，於花壽司爬出活生生的蛞蝓，立即向店家反應。事發之後，衛生局也前往餐廳稽查，並發現現場有甜醬未標示名稱及效期、送餐軌道衛生不潔等事項，已要求店家於5月22日前改善完畢。

發生蛞蝓事件的「合點壽司」，在5月22日也發表致歉聲明，除了道歉之外，文中表示合點壽司部份店舖已接受各縣市衛生局稽查，缺失項目皆已在限期內完成改善，未來也將全力配合政府單位稽查。同時聲明也表示，經溯源釐清，蛞蝓來自餐點食材中的紅卷鬚生菜，生菜使用水耕種植。在內部人員清洗葉菜未仔細檢查，師傅手捲壽司亦未再次留意食材，故而發生事件。