EKD圖騰、向日葵新色 Burberry夏日風尚形塑時髦盛夏
夏日已然降臨，英倫時尚品牌Burberry推出夏日風尚系列，形象照中捕捉到大量陽光、臉部或身體近照、沙灘邊的特寫，輕涼的水光，並將品牌經典的戰馬騎士圖騰再現，打造出充滿冒險感的英倫時髦盛夏。
Burberry最經典的格紋元素換上嶄新的沙色與地衣色，傳遞出年輕但不失沈穩的印象。Burberry的戰馬騎士圖騰EKD（Equestrian Knight Design）再度登場，身穿盔甲、手持盾牌的騎士身影穿越了泳衣、短袖上衣、洋裝、包款，甚至是海灘巾，將大不列顛英勇自信的身影，透過男士或女孩的微笑、堅定展示。
即便夏日外出，依然要防風防曬。夏季的Burberry風衣以經典款為基礎，但改以虹彩棉質的Gabardine為材質，並附腰帶設計。無論是絎縫皮製內底的裸跟鞋、皮革運動鞋、網眼麻織鞋與涼鞋，讓Burberry的女子或男孩們愜意走跳，其中小麥色格紋橡膠Stingray拖鞋穿脫方便、並藏有Burberry經典格紋，另一雙皂白色Gel涼鞋則將正式感十足的高跟鞋以塑膠打造拉鍊、高跟、膠底，帶來質材與印象的變異。
人氣包款則有數款新作齊發，充滿夏日風情的鉤針編織包款將EKD的藍色騎士圖案重現於白色包身，可將隨身衣物、小物收納，並有大、小兩種款式。喜愛EKD圖案的則有另一款向日葵（黃）色帆布托特包可供手提，包型硬挺方正；三只迷你款的Swan包則形似於天鵝，以柔軟皮革搭配銀或金色鏈結，杏色、向日葵黃色、黑色各為65,000元，並完美重現英倫鄉間的漫遊在湖畔的慵懶天鵝，更捕捉到夏日度假的心情寫照。
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