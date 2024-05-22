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EKD圖騰、向日葵新色 Burberry夏日風尚形塑時髦盛夏

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Burberry推出夏日風尚系列，以輕便、經典格紋、EKD，打造海灘邊的英倫時髦。圖／Burberry提供
Burberry推出夏日風尚系列，以輕便、經典格紋、EKD，打造海灘邊的英倫時髦。圖／Burberry提供

夏日已然降臨，英倫時尚品牌Burberry推出夏日風尚系列，形象照中捕捉到大量陽光、臉部或身體近照、沙灘邊的特寫，輕涼的水光，並將品牌經典的戰馬騎士圖騰再現，打造出充滿冒險感的英倫時髦盛夏。

Burberry最經典的格紋元素換上嶄新的沙色與地衣色，傳遞出年輕但不失沈穩的印象。Burberry的戰馬騎士圖騰EKD（Equestrian Knight Design）再度登場，身穿盔甲、手持盾牌的騎士身影穿越了泳衣、短袖上衣、洋裝、包款，甚至是海灘巾，將大不列顛英勇自信的身影，透過男士或女孩的微笑、堅定展示。

即便夏日外出，依然要防風防曬。夏季的Burberry風衣以經典款為基礎，但改以虹彩棉質的Gabardine為材質，並附腰帶設計。無論是絎縫皮製內底的裸跟鞋、皮革運動鞋、網眼麻織鞋與涼鞋，讓Burberry的女子或男孩們愜意走跳，其中小麥色格紋橡膠Stingray拖鞋穿脫方便、並藏有Burberry經典格紋，另一雙皂白色Gel涼鞋則將正式感十足的高跟鞋以塑膠打造拉鍊、高跟、膠底，帶來質材與印象的變異。

人氣包款則有數款新作齊發，充滿夏日風情的鉤針編織包款將EKD的藍色騎士圖案重現於白色包身，可將隨身衣物、小物收納，並有大、小兩種款式。喜愛EKD圖案的則有另一款向日葵（黃）色帆布托特包可供手提，包型硬挺方正；三只迷你款的Swan包則形似於天鵝，以柔軟皮革搭配銀或金色鏈結，杏色、向日葵黃色、黑色各為65,000元，並完美重現英倫鄉間的漫遊在湖畔的慵懶天鵝，更捕捉到夏日度假的心情寫照。

Burberry 迷你向日葵色Swan包，65,000元。圖／Burberry提供
Burberry 迷你向日葵色Swan包，65,000元。圖／Burberry提供
Burberry 大型白色EKD鉤針編織包，69,000元。圖／Burberry提供
Burberry 大型白色EKD鉤針編織包，69,000元。圖／Burberry提供
Burberry 粉白色常春藤棉質混紡襯衫，13萬5,000元。圖／Burberry提供
Burberry 粉白色常春藤棉質混紡襯衫，13萬5,000元。圖／Burberry提供
無論是近拍、聚焦於臉部，大量的陽光與水光，帶來遠離暑氣的輕涼度假印象。圖／Burberry提供
無論是近拍、聚焦於臉部，大量的陽光與水光，帶來遠離暑氣的輕涼度假印象。圖／Burberry提供
Burberry 向日葵色戰馬騎士絲質混紡洋裝，59,000元。圖／Burberry提供
Burberry 向日葵色戰馬騎士絲質混紡洋裝，59,000元。圖／Burberry提供
Burberry推出夏日風尚系列，以輕便、經典格紋、EKD，打造海灘邊的英倫時髦。圖／Burberry提供（合成圖）
Burberry推出夏日風尚系列，以輕便、經典格紋、EKD，打造海灘邊的英倫時髦。圖／Burberry提供（合成圖）
無論是近拍、聚焦於臉部，大量的陽光與水光，帶來遠離暑氣的輕涼度假印象。圖／Burberry提供（合成圖）
無論是近拍、聚焦於臉部，大量的陽光與水光，帶來遠離暑氣的輕涼度假印象。圖／Burberry提供（合成圖）
Burberry 黑色皮革Bay涼鞋，46,500元。圖／Burberry提供
Burberry 黑色皮革Bay涼鞋，46,500元。圖／Burberry提供

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