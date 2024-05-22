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曼谷最潮新商場EmSphere 顛覆邏輯「美食至上」

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
EmSphere訴求「美食至上」，商場最精華的空間保留給美食餐飲，來自全球各地的特色餐飲齊聚。圖／摘自EmSphere粉絲專頁
EmSphere訴求「美食至上」，商場最精華的空間保留給美食餐飲，來自全球各地的特色餐飲齊聚。圖／摘自EmSphere粉絲專頁

曾經前往泰國曼谷旅遊的民眾，一定會被當地購物商場的大器格局、充滿活力與新鮮感所驚豔，曼谷全新商場EmSphere，可說是近期曼谷最新地標，EmSphere訴求「美食至上」，把商場進門最有價值的兩個樓層全部給了餐飲，匯聚上百家高顏值餐飲，還有24小時精品超市，這項創新之舉大大顛覆了許多百貨商場營運的邏輯。

EmSphere於2023年底開幕，靠近捷運BTS Phrom Phong站的EM商圈，EmSphere是泰國兩大零售百貨集團之一的The Mall集團旗下的購物中心，EM商圈分別由Emporium、EmQuartier，以及最新開的EmSphere三大購物中心匯聚而成。只要搭乘BTS至Phrom Phong站走過空橋，便可一次逛足三大商場，三家商場彼此定位也做出區隔。

有別於Emporium的奢華定位；EmQuartier為頂級精品、潮流、平價連鎖通包，為了與前兩者區隔，EmSphere採工業風潮流設計，聚焦主要客群是Z世代族群與旅客，不論是餐飲、時尚，整體空間潮味十足。

EmSphere商場G樓/GM樓是100多家各種類型的餐飲，琳瑯滿目的高顏值餐廳與美食，激發大腦多巴胺釋放，逛街的愉快感受直接被撩起。挑高空間加上更新快速的主題裝置，都容易讓人產生探索商場的購物欲。

當中EM MARKET是大型美食廣場，也作為大型公共展覽區域，根據節日慶典、活動主題策劃，變化各種美麗裝置與佈景，帶來沈浸式的吃、逛體驗。還有The Mall集團旗下的高檔超市Gourmet Market，24小時營業提供來自世界各地的商品。

除了美食，EmSphere提供的娛樂、藝術空間也是一大特色，來自泰國、世界各地共300家品牌商店，包含時裝、配飾、運動以及居家，提供各種風格選擇。空間裡各種鮮豔撞色的牆面、藝術裝置、布幔與霓虹，加上風格各異的店家裝飾，整體風格散發著未來主義，迅速成為年輕客層與其社交媒體的寵兒。

EmSphere於2023年底開幕，靠近捷運BTS Phrom Phong站的EM商圈。圖／摘自EmSphere粉絲專頁
EmSphere於2023年底開幕，靠近捷運BTS Phrom Phong站的EM商圈。圖／摘自EmSphere粉絲專頁
美食廣場結合公共展覽區域，讓吃美食的過程，也帶來視覺享受。圖／摘自IG：EmSphere
美食廣場結合公共展覽區域，讓吃美食的過程，也帶來視覺享受。圖／摘自IG：EmSphere
美食，是EmSphere一大特色亮點。圖／摘自EmSphere粉絲專頁
美食，是EmSphere一大特色亮點。圖／摘自EmSphere粉絲專頁
各家美食齊聚，裝潢各有特色，讓EmSphere成為活力十足的商場。圖／摘自EmSphere粉絲專頁
各家美食齊聚，裝潢各有特色，讓EmSphere成為活力十足的商場。圖／摘自EmSphere粉絲專頁
EmSphere商場空間呈現泰國工藝藝術。圖／摘自EmSphere粉絲專頁
EmSphere商場空間呈現泰國工藝藝術。圖／摘自EmSphere粉絲專頁
EmSphere空間裡各種鮮豔撞色的牆面、藝術裝置，迅速擄獲重視設計感的Z世代。圖／摘自IG：EmSphere
EmSphere空間裡各種鮮豔撞色的牆面、藝術裝置，迅速擄獲重視設計感的Z世代。圖／摘自IG：EmSphere
EmSphere工業風設計，讓它充滿著前衛的時髦感。圖／摘自維基百科
EmSphere工業風設計，讓它充滿著前衛的時髦感。圖／摘自維基百科
EmSphere工業風的挑高空間，適合常態性推出主題展覽，豐富商場內容。圖／摘自EmSphere粉絲專頁
EmSphere工業風的挑高空間，適合常態性推出主題展覽，豐富商場內容。圖／摘自EmSphere粉絲專頁
EmSphere工業風的挑高空間，適合常態性推出主題展覽，豐富商場內容。圖／摘自EmSphere粉絲專頁
EmSphere工業風的挑高空間，適合常態性推出主題展覽，豐富商場內容。圖／摘自EmSphere粉絲專頁

曼谷 美食

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