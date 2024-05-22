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連續28天！台北萬豪酒店「漢堡、生啤酒買一送一」

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
台北萬豪酒店Lobby Lounge「豪享吃堡」活動，指定漢堡、生啤酒買一送一。圖/台北萬豪提供
台北萬豪酒店Lobby Lounge「豪享吃堡」活動，指定漢堡、生啤酒買一送一。圖/台北萬豪提供

【提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車】

迎接一年一度國際漢堡日，台北萬豪酒店5月24日至6月21日推出「豪享吃堡」活動，享指定漢堡、生啤酒買一送一優惠。

活動期間，於Lobby Lounge點購經典牛肉培根切達起司漢堡乙個，每份售價520元+10%，即免費再招待漢堡乙個，包含經典牛肉培根切達起司漢堡、墨西哥辣椒牛肉起司漢堡、楓糖煙燻培根起司漢堡三款風味任選擇一。點用漢堡再加購Asahi生啤酒，每杯售價220元+10%，同享買一送一優惠。

漢堡起源最早可以追溯到自13世紀的蒙古，經歐洲傳入美國後，成為代表當今美式文化料理之一。萬豪與漢堡也有深厚淵源，萬豪國際集團從美國華盛頓一間小快餐店Hot Shoppes茁壯發展成全球最大飯店集團，最早可以追溯自於1955年推出的雙層起司漢堡。見證其發跡史的「萬豪漢堡」，集結漢堡肉、切達起司、香煎培根的經典組合延續至今，成為旅人踏進世界各地萬豪酒店，都能品嘗到的經典美味。

台北萬豪酒店Lobby Lounge的「經典牛肉培根切達起司漢堡」又被稱為「萬豪漢堡」，遵循創辦人J. Willard Marriott的美味漢堡三大秘訣：不過度調味、不使用鍋鏟壓肉排、只能翻面一次。此外，配合國際漢堡日，也推出兩款全新風味漢堡：「墨西哥辣椒牛肉起司漢堡」，以及「楓糖煙燻培根起司漢堡」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北萬豪酒店「經典牛肉培根切達起司漢堡」，又被稱為「萬豪漢堡」，延續集團經典風味。圖/台北萬豪提供
台北萬豪酒店「經典牛肉培根切達起司漢堡」，又被稱為「萬豪漢堡」，延續集團經典風味。圖/台北萬豪提供
台北萬豪酒店國際漢堡日活動，點購經典牛肉培根切達起司漢堡，免費招待風味漢堡三選一。圖/台北萬豪提供
台北萬豪酒店國際漢堡日活動，點購經典牛肉培根切達起司漢堡，免費招待風味漢堡三選一。圖/台北萬豪提供

漢堡 萬豪 起司

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