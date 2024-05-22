旅展限定！香港「買兩晚送一晚」、海洋公園門票43折

7、8月暑假旺季，各地旅費驚漲的同時，香港逆勢操作，推出自由行買兩晚送一晚、四日遊8,888元起的優惠促銷，同時，香港海洋公園、昂坪纜車、大巴士大嶼山路線等更打出「門票43折起」優惠。以上限時於「2024 TTE臺北國際觀光博覽會」、5月31日至6月3日台北世貿一館登場。

香港旅遊發展局台灣處長徐維妮表示，相較2018年同期，台灣過夜旅客已恢復86%。隨著暑假旅遊旺季來臨，飛行時間短、語言相通的香港，擁有親子旅遊必備的三大主題樂園：香港迪士尼樂園、香港海洋公園、香港海洋公園水上樂園，還有位於尖沙咀 K11 MUSEA 的香港樂高®探索中心，以及香港合味道紀念館，可以DIY完成一碗自己專屬的杯麵。

就算多次訪港，也有新玩法。處長徐維妮特別推薦沙田新城市廣場的兩大免費親子景點，分別為2023年底新開放的 「恐龍公園」，內有暴龍大冒險、空中滑索、繩網陣等14項兒童設施。還有亞洲首座以史努比漫畫為主題的戶外遊樂場「史努比開心世界」。

充滿趣味性的「香港迪士尼樂園 10K 週末 2024」，也將於11月2至3日在香港迪士尼樂園度假區登場，遊客們可換上迪士尼主題造型參加路跑。旅展香港館也提供每日100個名額限時限量搶購，包括全新「冰雪奇緣探索家3公里跑」、「達菲與好友3公里跑」、「皮克斯好友5公里跑」以及「漫威超級英雄10公里跑」，三天二夜四人一室，含路跑、專屬選手包及香港迪士尼樂園1日門票（另可加價升至2日門票），每人12,888元起。可洽可樂、雄獅、東南等旅行社。

香港美食也是旅遊一大重點，今年新看點是全球第一個變形金剛主題餐廳「Transformers: The Ark」，概念是一艘220坪的宇宙飛船，提供美式風格且健康均衡的料理。還有近年超紅火的Bakehouse蛋撻，是許多旅客遊港必買的伴手禮，香港灣仔帝盛酒店也推出蛋撻代購服務，只要透過可樂旅遊、雄獅旅遊訂購灣仔帝盛酒店行程，只要兩天前向酒店預訂、無需排隊，即可於退房時領取新鮮出爐的蛋撻，直接帶回台灣。

●旅展優惠搶先看

香港館今年旅展主打買兩晚送一晚，等於四天三夜香港自由行，兩人一室每人8,888元起（未稅）。為了方便親子遊玩主題樂園，可樂旅遊推出含香港海洋公園門票的三天自由行，住荃灣帝盛酒店二人一室，每人8,799元起（未稅）；東南旅遊包裝香港迪士尼探索家酒店四人一室，含二日迪士尼樂園門票，三天二夜每人11,788元起（未稅）；雄獅旅遊則安排全新的好萊塢酒店主題佈置房─米奇與好友豪華客房，三天二夜四人一室含二日樂園門票，每人13,888元起（未稅）。

如果想安排頂級酒店之旅，今年香港館業者也特別爭取酒店優惠，像是坐落於維多利亞港畔，去年11月才全新開幕的香港麗晶酒店，可樂旅遊推出旅展限定特惠，三天二夜二人一室每人13,888元起（未稅），旅展後將恢復原價15,888元。

東南旅遊則包裝榮獲「世界50最佳酒店」第二名的香港瑰麗酒店，三天二夜二人一室每人24,588元起（未稅），還安排升等海景房，並加贈一日雙人早餐以及酒店特色下午茶。雄獅旅遊則有香港文華東方酒店專案，三天二夜二人一室，含一日雙人早餐，每人23,900元起（含稅），旅展期間再加贈酒店快船廊餐廳的雙人英式下午茶及酒店知名的玫瑰果醬。