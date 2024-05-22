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200米防水起跳！夏日專業潛水表 海陸兩棲太有型

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
TITONI代理商瑞德利近日加碼，凡於正式經銷商購買表款、免抽即贈無線充電時鐘藍牙音箱。圖／瑞德利提供
TITONI代理商瑞德利近日加碼，凡於正式經銷商購買表款、免抽即贈無線充電時鐘藍牙音箱。圖／瑞德利提供

濕濕黏黏的雨季儼然已經來到，生活中除了需要攜帶雨傘防水，其實手表也需要超越生活防水，具有潛水與海灘遊玩的功能，一如近日便有多個鐘表品牌如美度（MIDO）、TITONI、Sinn都發表了精密新品，水陸兩棲、有型有款。

美度（MIDO）的新款Ocean Star 200C Carbon海洋之星腕表是品牌首次運用碳纖維在表殼、面盤，並結合象徵品牌色的搶眼橘色細節。黑色的表圈則為輕量化、耐刮磨的陶瓷，動力則為Caliber 80天文台認證機芯，不僅通過瑞士天文台認證、具備80小時動力儲存，表款的防水也達200米性能，全球限量888只。TITONI的Seascoper 300腕表顧名思義，表款防水性能再提升、可達300米，同時也具瑞士天文台認證（C.O.S.C）；近日代理商瑞德利限期加碼：自即日起至6月15（六）日止，只要於正式經銷商購買Seascoper 300潛水表，免抽獎即加贈無線充電時鐘藍牙音箱，一次滿足時計、音響兩種需求。

由德國專業腕表品牌Sinn的U50 Hydro腕表則運用了可抗海水腐蝕的「德國潛艇鋼」於表殼，表圈的外環並經過專利的金屬硬化處理，防水並達500米、非一般強悍。值得一提的是，U50 Hydro腕表的表殼結合液態Hydro系統，因此將消除面盤中讀取時的深度落差感，簡單說，在水下將帶來更清楚的辨讀可能。可靠、耐腐蝕、高防水，對喜愛深潛、潛水的朋友無疑為「手上」的一大福音。

碳纖維輕量化、不規則的粗獷紋理，搭配上象徵MIDO的橘色細節如刻度、指針，搶眼且活力十足。圖／MIDO提供
碳纖維輕量化、不規則的粗獷紋理，搭配上象徵MIDO的橘色細節如刻度、指針，搶眼且活力十足。圖／MIDO提供
Sinn U50 Hdyro腕表，價格店洽。圖／敦文運動表專賣Sport&Time提供
Sinn U50 Hdyro腕表，價格店洽。圖／敦文運動表專賣Sport&Time提供
厚實的表殼、300米防水與天文台認證，是TITONI Seascoper 300腕表的特色之一。圖／瑞德利提供
厚實的表殼、300米防水與天文台認證，是TITONI Seascoper 300腕表的特色之一。圖／瑞德利提供
以碳纖維打造的MIDO Ocean Star 200C Carbon腕表，輕盈、耐刮磨，並具200米防水性能，全球限量888只。圖／MIDO提供
以碳纖維打造的MIDO Ocean Star 200C Carbon腕表，輕盈、耐刮磨，並具200米防水性能，全球限量888只。圖／MIDO提供

品牌 瑞士 腕表

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