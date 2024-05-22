家樂福「夏日國際啤酒節」微醺開跑 滿額最高送400元

黏膩的夏日就是要來杯冰冰涼涼的啤酒消暑，根據統計，去年國內啤酒銷量已達到3億多公升。家樂福今年提前推出「夏日國際啤酒節」，不僅擁有全量販通路酒類最多，單啤酒類高達600多支提供選購，精選來自台灣、法國、日本、德國、英國、比利時、捷克、丹麥、西班牙、澳洲、美國、墨西哥、泰國等世界各國超過100款啤酒，其中近30支更為首次新上架，滿足不同喜好類型的啤酒愛好者。

即日起至6月18日活動期間會員專屬，單筆購買啤酒/低酒精系列商品每滿599元送40元現金折價券，單筆最高送400元（經典台灣啤酒/金牌台灣啤酒/台灣18天生啤酒/海尼根原味罐裝330毫升除外）。家樂福更於全台指定4家分店舉辦夏日啤酒開酒試飲活動，5月25日文心店、5月26日成功店、6月1日新店店、6月2日桂林店盛大登場。

而每年家樂福夏日國際啤酒節令顧客期待的，還有各式附贈的限量紀念酒杯，透過品牌創意設計，讓啤酒更美味、更具儀式感。像是艾丁格雲朵杯，長型開口設計，輕搖杯可使杯中底層的酵母與酒液混合，同時喚醒酵母活性，特意加厚的杯底設計，乾杯敲擊時讓沈澱的酵母再次飄起，增加視覺與味覺雙重享受。另外，獲米其林三星首選佐餐啤酒「西班牙金星頂級啤酒」也首度推出搭餐的高腳啤酒杯組，讓啤酒變得更適合細細品味。今年附贈的啤酒杯，也有多款向啤酒罐致敬的設計，同罐裝啤酒的份量，倒入啤酒後宛如看到透明啤酒罐，讓喝啤酒更增添樂趣。適逢家樂福在台邁向35年，臺虎同慶獨家推出嗨BEER家樂福35周年慶紀念啤酒，同樣值得嚐鮮、收藏。