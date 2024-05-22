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家樂福「夏日國際啤酒節」微醺開跑 滿額最高送400元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
台虎生啤酒家樂福35周年限定版，售價35元。圖／家樂福提供 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台虎生啤酒家樂福35周年限定版，售價35元。圖／家樂福提供 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黏膩的夏日就是要來杯冰冰涼涼的啤酒消暑，根據統計，去年國內啤酒銷量已達到3億多公升。家樂福今年提前推出「夏日國際啤酒節」，不僅擁有全量販通路酒類最多，單啤酒類高達600多支提供選購，精選來自台灣、法國、日本、德國、英國、比利時、捷克、丹麥、西班牙、澳洲、美國、墨西哥、泰國等世界各國超過100款啤酒，其中近30支更為首次新上架，滿足不同喜好類型的啤酒愛好者。

即日起至6月18日活動期間會員專屬，單筆購買啤酒/低酒精系列商品每滿599元送40元現金折價券，單筆最高送400元（經典台灣啤酒/金牌台灣啤酒/台灣18天生啤酒/海尼根原味罐裝330毫升除外）。家樂福更於全台指定4家分店舉辦夏日啤酒開酒試飲活動，5月25日文心店、5月26日成功店、6月1日新店店、6月2日桂林店盛大登場。

而每年家樂福夏日國際啤酒節令顧客期待的，還有各式附贈的限量紀念酒杯，透過品牌創意設計，讓啤酒更美味、更具儀式感。像是艾丁格雲朵杯，長型開口設計，輕搖杯可使杯中底層的酵母與酒液混合，同時喚醒酵母活性，特意加厚的杯底設計，乾杯敲擊時讓沈澱的酵母再次飄起，增加視覺與味覺雙重享受。另外，獲米其林三星首選佐餐啤酒「西班牙金星頂級啤酒」也首度推出搭餐的高腳啤酒杯組，讓啤酒變得更適合細細品味。今年附贈的啤酒杯，也有多款向啤酒罐致敬的設計，同罐裝啤酒的份量，倒入啤酒後宛如看到透明啤酒罐，讓喝啤酒更增添樂趣。適逢家樂福在台邁向35年，臺虎同慶獨家推出嗨BEER家樂福35周年慶紀念啤酒，同樣值得嚐鮮、收藏。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

家樂福「夏日國際啤酒節」開跑，提供國內外高達600多支啤酒供選購。圖／家樂福提供 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
家樂福「夏日國際啤酒節」開跑，提供國內外高達600多支啤酒供選購。圖／家樂福提供 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
家樂福「夏日國際啤酒節」開跑，提供國內外高達600多支啤酒供選購。圖／家樂福提供 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
家樂福「夏日國際啤酒節」開跑，提供國內外高達600多支啤酒供選購。圖／家樂福提供 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
6月18日前單筆購買指定商品每滿599元送40元現金折價券（可累贈）。圖／家樂福提供 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
6月18日前單筆購買指定商品每滿599元送40元現金折價券（可累贈）。圖／家樂福提供 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
單筆購買海尼根系列商品滿499元，贈海尼根年度限定永續星釀里程杯1個。圖／家樂福提供 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
單筆購買海尼根系列商品滿499元，贈海尼根年度限定永續星釀里程杯1個。圖／家樂福提供 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
微醉6入分享組特價246元，單筆購買微醉系列滿488元，贈微醉輕奢杯1只。圖／家樂福提供 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
微醉6入分享組特價246元，單筆購買微醉系列滿488元，贈微醉輕奢杯1只。圖／家樂福提供 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

家樂福 酵母

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