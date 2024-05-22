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華航線上旅展最高82折還可抽獎　西雅圖首航禮同步曝光

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
中華航空推出線上旅展，購買台灣地區出發航線機票最高可享82折；即將在7月14日開航的台北-西雅圖航線最低只要新台幣22,092元起，規劃以空中巴士A350-900型客機執飛，開航初期每周五班。記者黃仲明／攝影
中華航空推出線上旅展，購買台灣地區出發航線機票最高可享82折；即將在7月14日開航的台北-西雅圖航線最低只要新台幣22,092元起，規劃以空中巴士A350-900型客機執飛，開航初期每周五班。記者黃仲明／攝影

華航空線上旅展限時優惠中，即日起至6月10日購買台灣地區出發航線機票，最高可享82折，即將在7月14日開航的台北-西雅圖航線最低只要新台幣22,092元起（未稅）；凡於活動期間，旅客購買華航任一航點來回機票，加入華夏會員並登錄活動抽獎，幸運得主將一人獨得6張「全球不限航點來回機票」。

華航表示，將於7月14日首航的台北-西雅圖航線，規劃以空中巴士A350-900型客機執飛，開航初期每周五班。首航班機將贈送旅客限定好禮，華航結合文創、環保、公益三大特色，獻上「旅行斜背袋」、「旅行頸枕」、「首航銘版飛機模型」及「動物旅人行李綁帶」等獨一無二的首航好禮，時尚實用兼具，公益環保隨行，每次使用都是重溫旅行的美好記憶。

華航指出，此波線上旅展祭出精選航點82折起超值優惠，馬尼拉、宿霧、新加坡不到新台幣6,000元（未稅），日韓、首爾新台幣6,068元起（未稅）、福岡 7,708 元起（未稅），熊本搭配鹿兒島雙點進出，暢遊大九州不走回頭路，彈性自由配不用8,000元（未稅）。澳洲布里斯本兩萬有找；直飛歐洲黃金6大航點省去中停轉機的時間，羅馬最優惠只要新台幣27,405元起（未稅）。

活動期間，旅客購買華航任一航點來回機票，加入華夏會員並登錄活動，就可抽「全球不限航點來回機票」，幸運得主將一人獨得 6 張全球不限航點來回機票；還有「西雅圖首航機票」、「日本大九州福岡、熊本、鹿兒島三大航點任選機票」、「台北福華大飯店尊爵行政套房」等豐富好禮。華航也將參與5月24日至5月27日KTF高雄國際旅展，以及5月31日至6月3日TTE台北國際觀光博覽會，歡迎民眾前往華航攤位搶好康。

台幣 機票 華航

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