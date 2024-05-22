台虎線上旅展後天開賣 同步高雄旅展全航線未稅799元起

2024高雄市旅行公會國際旅展即將於5月24日至27日在高雄展覽館舉行，台灣虎航不僅推出全航線單程未稅新台幣799元起的線上旅展優惠促銷價，更加碼推出限定折扣碼「ITSALE」，購票時輸入就有機會享票價最高85折優惠。此外，在旅展現場玩遊戲，還有機會抽中台灣虎航來回機票或是折抵金等豐富獎品。

台灣虎航表示，線上旅展將於後天（24日）上午10時起至27日晚間23時59分止，可訂購的旅行期間為2024年5月24日至2024年10月26日。針對樂虎卡卡友，旅展期間透過指定網址購票，也能享有票價最高8折，再賺8%回饋金的超級好康，敬請把握機會。

此外，凡於線上旅展期間自行至台灣虎航官網完成購票者，可於旅展期間至台虎攤位出示即日起至2024年10月26日期間出發之訂單確認信，即可兌換展場限定的「敲可愛虎將手機支架」成交禮，成交禮每日數量有限，送完為止。