全球限量282瓶獨獻台灣 木內酒造打造櫻桃白蘭地桶日威

自1823年開始釀酒事業的「木內酒造」，傳承至今已達二世紀，這次悉心打造「日之丸．櫻桃白蘭地桶珍稀單桶原酒」原酒威士忌，維持原本橡木桶內酒精濃度為61%直接裝瓶，全球限量282瓶獨獻台灣，每瓶容量700毫升，單瓶建議售價4,880元，即日起於全台限定通路限量販售。

木內酒造2016年開創威士忌事業，並於2020年啟用「八鄉蒸餾所」，全面展開生產。2023年適逢酒造創立200週年，繼承悠久歷史的傳統之餘，也不斷迎接新的挑戰，目標在融合傳統與創新的釀酒新格局，達成原料百分之百在地生產的夢想。

繼推出「日之丸Taiwan 1st Edition 台灣限定版單一麥芽日本威士忌」受到各界好評後，木內酒造再次傾注心力，打造「日之丸．櫻桃白蘭地桶珍稀單桶原酒」，運用波本桶及極度珍貴的櫻桃白蘭地桶，先於波本桶熟成兩年後，再於櫻桃白蘭地桶熟成一年，最後直接從酒桶中取出桶裝強度原酒，滴水未加保留單一麥芽原酒威士忌珍稀酒液的原始風味，呈現馥郁飽滿、層次豐富的感官饗宴。

「日之丸．櫻桃白蘭地桶珍稀單桶原酒」入口時以豐潤厚實的油脂與奶油香彼此交融，爾後伴隨著、自然酸感與果實特有的天然甘甜，尾韻以淡雅果香與油脂口感相互輝映，並以溫柔婉約的柔美香氣作結，整體酒感細緻綿長，展現出珍稀酒桶的迷人滋味。